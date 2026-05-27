Lotto: 50 Millionen Euro Jackpot - So nehmen Sie teil und gewinnen

Bei der heutigen Lottoziehung winken 50 Millionen Euro. Erfahren Sie, wie Sie teilnehmen, welche Regeln gelten und wie Gewinne ausgezahlt werden.

Deutschland träumt vom großen Geld: Bei der heutigen Lotto ziehung sind satte 50 Millionen Euro im Jackpot . Viele fragen sich: Kann ich heute den Hauptgewinn knacken?

Die Ziehung findet wie gewohnt statt. Für alle, die teilnehmen möchten, gibt es wichtige Regeln und Abläufe zu beachten. Der Lottoschein bietet 12 Tippfelder, auf denen jeweils 49 Zahlen zur Auswahl stehen. Pro Feld müssen sechs Zahlen angekreuzt werden.

Eine zusätzliche Superzahl, die letzte Ziffer der Spielscheinnummer, ist für den Hauptgewinn entscheidend. Die Ziehung selbst erfolgt nach dem Zufallsprinzip und wird jeden Mittwoch um 18:25 Uhr sowie samstags um 19:25 Uhr durchgeführt. Gewinne gibt es bereits ab zwei Richtigen plus Superzahl. Für den Jackpot müssen alle sechs Zahlen sowie die Superzahl perfekt getroffen werden.

Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jedoch bei 1 zu 140 Millionen. Kurz nach der Ziehung werden die Gewinnzahlen online veröffentlicht. Wer online gespielt hat, wird im Falle eines Gewinns per E-Mail oder SMS benachrichtigt. Zur Einlösung des Scheins muss dieser in einer Annahmestelle vorgelegt werden.

Kleinere Beträge werden dort oft bar ausgezahlt, während größere Summen, insbesondere der Jackpot, gesondert beantragt werden müssen. Der Schein ist dabei der entscheidende Nachweis und sollte daher sicher aufbewahrt werden. Ohne den Originalschein erfolgt keine Auszahlung. Allen Teilnehmern viel Glück





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotto Jackpot Gewinnzahlen Teilnahme Spielregeln

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mittwoch warten 50 Millionen Euro im Lotto 6aus49Lotto spielen gemütlich vom Sofa aus? Das geht bei unserem Partner LOTTO24 nicht nur bequem und schnell, sondern auch günstig: Bei LOTTO24 spielen Sie die ersten 2 Felder Lotto 6aus49 für nur 1 Euro – für Ihre Chance auf aktuell 50 Millionen Euro. Annahmeschluss ist Mittwoch um 17:45 Uhr.

Read more »

Lotto 6aus49 mit 50-Millionen-Jackpot: Für nur 3,40 Euro spielenKnacken Sie den Jackpot? Im Topf von Lotto 6aus49 liegen 50 Millionen Euro. Neukunden spielen fünf Felder zum Preis von zwei – sicher und bequem online.

Read more »

Italien-Fan Susanne: 300 Euro weg, abgezockt durch einen Trick auf dem MarktSusanne erzählt von einem Fall, in dem sie auf einen Trick hereingefallen ist, von dem sie überzeugt war, ihn sofort zu durchschauen. Sie und eine gute Freundin waren auf dem Markt, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurden, der eine angeblich neue Digitalkamera mit einem Preisschild über 2000 Euro zeigte und sie für 500 Euro anbot. Obwohl sie misstrauisch war, ließ sie das Gerät nicht los, weil sie es schon lange wollte.

Read more »

Lotto 6aus49 heute: 50 Millionen für nur 1 Euro tippen50 Millionen Euro bei Lotto 6aus49! Sichern Sie sich heute Ihre Chance für nur 1 Euro Einsatz. Annahmeschluss um 17.45 Uhr. Jetzt Glückszahlen tippen!

Read more »