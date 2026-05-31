Lotto‑6‑aus‑49 am 30. Mai 2026: 50 Millionen‑Jackpot und aktuelle Gewinnchancen

Die Samstags‑Ziehung des Lotto‑6‑aus‑49 am 30. Mai 2026 brachte einen Jackpot von 50 Millionen Euro. Erfahren Sie alles zu den gezogenen Zahlen, den Gewinnklassen, den Zusatzspielen 77 und Super 6 sowie wichtigen Hinweisen zur Spielsuchtprävention.

Am Samstag, den 30. Mai 2026, wurden die regulären Lotto‑6‑aus‑49‑Zahlen gezogen und ein Jackpot von 50 Millionen Euro ausgeschüttet. Wer die sechs Hauptzahlen sowie die Zusatzzahl korrekt tippt, kann sich einen Teil dieses Rekordgewinns sichern.

Die Ziehung fand wie gewohnt um 19.25 Uhr im Studio statt, während die Mittwoch‑Ziehung bereits eine Stunde früher, also um 18.25 Uhr, übermittelt wird. Interessierte Spielerinnen und Spieler können die vollständigen Ergebnisse, die Gewinnklasse‑Verteilung und die jeweiligen Quoten auf der offiziellen Lotterie‑Webseite nachschlagen. Für die Samstags‑Ziehung werden die Quoten am darauffolgenden Montagvormittag veröffentlicht, sodass man sofort erkennen kann, wie viele Personen in den einzelnen Klassen gewonnen haben und welche Gewinnbeträge ausgezahlt werden.

Die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto‑6‑aus‑49 variieren stark je nach Gewinnklasse. Während die Chance, den Jackpot in Klasse 1 zu knacken, bei etwa 1 zu 140 Millionen liegt, ist die höchste Trefferquote in Klasse 8 mit einem Verhältnis von 1 zu 63 zu finden. Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen, die von kleinen Trostpreisen bis hin zu den Millionen­gewinnen reichen. Zusätzlich zum Hauptspiel können Teilnehmer das optionale Spiel 77 und die Super 6 wählen, die jeweils separate Gewinnchancen bieten.

Beim Spiel 77 entscheidet die Übereinstimmung der letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer über den Gewinn, während die Super 6 ebenfalls auf den Endziffern basiert. Beide Zusatzspiele haben jedoch sehr geringe Gewinnwahrscheinlichkeiten und werden meist von Spielern als Zusatzchance genutzt. Wer an einer Lotto‑Ziehung teilnehmen möchte, muss seinen Spielschein vor dem Annahmeschluss abgeben, der je nach Bundesland leicht variiert. Die genauen Annahmezeiten sind auf den jeweiligen Landesseiten einsehbar.

Wichtig ist jedoch, dass das Glücksspiel mit einem Risiko der Spielsucht einhergeht. Betroffene sollten frühzeitig Hilfe suchen. In Deutschland stehen kostenfreie Beratungsstellen zur Verfügung, die unter der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 erreichbar sind - montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Lotteriebetreiber weisen regelmäßig auf diese Angebote hin, um verantwortungsbewusstes Spielen zu fördern





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