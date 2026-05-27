Lotto 6 aus 49: Heute, 27. Mai 2026, werden bis zu 50 Millionen Euro ausgespielt - Ziehung um 18.25 Uhr

Am Mittwoch, den 27. Mai 2026, steht beim deutschen Lotto 6 aus 49 ein Jackpot von bis zu 50 Millionen Euro auf dem Spiel. Die Ziehung der Gewinnzahlen beginnt um 18.25 Uhr und kann im Live-Stream verfolgt werden. Informationen zu Annahmeschluss, Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Heute, am 27. Mai 2026, findet die Ziehung im deutschen Lottospiel 6 aus 49 statt, bei der ein Jackpot von bis zu 50 Millionen Euro auf die Gewinner wartet.

Die Ziehungen werden regulär mittwochs und samstags durchgeführt. Um an der Mittwochsziehung teilzunehmen, müssen Spielscheine bis spätestens 18 Uhr, mit geringfügigen regionalen Abweichungen, bei den autorisierten Annahmestellen oder online abgegeben werden. Die Ziehung selbst beginnt um 18.25 Uhr und kann live auf Lotto.de mitverfolgt werden. Kurz nach der Ziehung werden die Gewinnzahlen online veröffentlicht.

Die offiziellen Quoten, die detaillierte Informationen über die Anzahl der Gewinner in jeder Klasse und die ausgeschütteten Summen enthalten, werden am darauf folgenden Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr bekanntgegeben. Das Grundprinzip des Spiels ist einfach: Auf einem Tippfeld werden sechs Zahlen aus der Zahl 1 bis 49 ausgewählt. Zusätzlich wird eine siebenstellige Losnummer vergeben, deren letzte Ziffer als Superzahl dient. Der Einsatz pro Tippfeld beträgt 1,20 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühren.

Auf einem Spielschein können je nach Bundesland mehrere Tippfelder ausgefüllt werden, und es besteht die Möglichkeit, Spielscheine für eine einzelne Ziehung oder für mehrere Wochen im Voraus abzugeben. Neben dem Hauptspiel gibt es mit Spiel 77 und Super 6 zwei beliebte Zusatzlotterien, die über die Endziffern der Losnummer gespielt werden und eigene Kosten verursachen. Die Gewinnchance für den Hauptjackpot in der höchsten Gewinnklasse (6 richtige Zahlen plus Superzahl) ist mit etwa 1 zu 140 Millionen sehr gering.

Die Chancen in den niedrigeren Gewinnklassen fallen deutlich höher aus, variieren aber je nach Anzahl der Treffer. Lotto 6 aus 49 sowie die Zusatzlotterien sind staatlich konzessionierte Glücksspiele, die ein Suchtpotenzial bergen. In Deutschland existieren daher zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote für Betroffene und deren Angehörige, die bei Problemen mit der Spielsucht Unterstützung bieten.

Wichtige Fragen, wie die nach den genauen Gewinnzahlen der heutigen Ziehung, den aktuellen Quoten oder den präzisen Annahmeschlusszeiten im jeweiligen Bundesland, werden auf den offiziellen Lotto-Webseiten umfassend beantwortet





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