Lotto 6 aus 49: Millionenjackpot von 50 Millionen Euro am Mittwoch, 10. Juni 2026

Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, werden die Lottozahlen 6 aus 49 gezogen. Der Jackpot beträgt 50 Millionen Euro. Alle Infos zu Ziehung, Gewinnchancen, Spiel 77 und Super 6.

Am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, haben Lottospielerinnen und Lottospieler erneut die Chance, mit den richtigen Zahlen bei der Ziehung von Lotto 6 aus 49 einen hohen Gewinn zu erzielen.

Der aktuelle Jackpot steht bei attraktiven 50 Millionen Euro und lockt mit einerSumme, die das Leben nachhaltig verändern kann. Die Ziehung der Gewinnzahlen findet wie gewohnt mittwochs um 18.25 Uhr statt, eine Stunde früher als die Samstagsziehung, die um 19.25 Uhr beginnt. Wer teilnehmen möchte, muss seinen Tipp rechtzeitig vor dem Annahmeschluss bei einer Lottoannahmestelle oder online abgegeben haben.

Die Gewinnchancen für den Hauptgewinn in Gewinnklasse 1 liegen bei etwa 1 zu 140 Millionen, was die außerordentliche Seltenheit eines Volltreffers unterstreicht. Dennoch gibt es insgesamt neun Gewinnklassen, sodass bereits mit weniger richtigen Zahlen oder mit der richtigen Zusatzzahl Gewinne möglich sind. Die exakten Gewinnchancen variieren je nach Klasse, beispielsweise beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in Klasse 8 etwa 1 zu 63. Neben dem klassischen Lotto 6 aus 49 bieten die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 zusätzliche Gewinnmöglichkeiten.

Für das Spiel 77 wird ein separates Kästchen auf dem Spielschein angekreuzt, wobei die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer über einen Gewinn entscheiden. Bei Super 6 sind es die letzten sechs Ziffern, die über eine mögliche Prämie entscheiden. Beide Lotterien haben separate Teilnahmebedingungen und Kosten, erhöhen aber die Spannung für die Teilnehmer. Nach der Ziehung werden die Gewinnquoten in der Regel am darauffolgenden Donnerstag gegen 9 Uhr veröffentlicht.

Dort können Spieler nachvollziehen, wie viele Personen welche Gewinnklassen erreicht haben und wie hoch die jeweiligen Auszahlungssummen ausfallen. Ein wichtiger Hinweis gilt für alle Formen des Glücksspiels: Glücksspiel kann süchtig machen. Verantwortungsbewusstes Spielen steht im Vordergrund. Personen, die Unterstützung bei Glücksspielsucht benötigen, können sich an spezialisierte Beratungsstellen wenden.

Eine zentrale Anlaufstelle ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 1 37 27 00 erreichbar. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr für ratsuchende Menschen da. Diese Informationen sind essenziell, um eine sichere und kontrollierte Teilnahme am Lotto zu gewährleisten. Alle substantiellen Details zur Ziehung am 10.

Juni 2026, von den Ziehungszeiten über die Gewinnklassen bis zu den Unterstützungsangeboten, wurden hier für Interessierte zusammengefasst





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