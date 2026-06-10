Lotto 6 aus 49 Ziehung am 10. Juni 2026 - 50 Millionen Euro Jackpot und wichtige Tipps

Am 10. Juni 2026 wird beim Lotto 6 aus 49 um 18.25 Uhr der aktuelle Jackpot von 50 Millionen Euro ausgelost. Alle wichtigen Infos zu Gewinnklassen, Zusatzlotterien und Suchtprävention finden Sie hier.

Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, steht die wöchentliche Ziehung von Lotto 6 aus 49 wieder an. Wie immer werden die Gewinnzahlen um 18.25 Uhr ermittelt, also eine Stunde früher als bei den Samstagsziehungen, die um 19.25 Uhr stattfinden.

Der aktuelle Jackpot beträgt 50 Millionen Euro, ein Betrag, der zwar im Vergleich zu früheren Höchstgewinnen etwas kleiner erscheint, aber dennoch verlockende Aussichten auf ein mögliches Vermögen bietet. Die Teilnahme ist unkompliziert: Interessierte müssen ihre Tipps rechtzeitig auf einem Spielschein abgeben, wobei für die reguläre Lotterie neun Gewinnklassen zur Verfügung stehen. Die Wahrscheinlichkeit, die oberste Gewinnklasse - das Jackpot‑Siebener‑Treffer‑Los - zu erreichen, liegt bei etwa einem zu 140 Millionen.

Wer jedoch nicht das Glück hat, alle sechs Zahlen plus Superzahl zu treffen, kann dennoch in niedrigeren Klassen Gewinne erzielen, die je nach Anzahl richtiger Zahlen von wenigen Euro bis hin zu mehreren Tausend Euro reichen. Für die achte Gewinnklasse liegt die Chance bereits bei einem zu 63, was zeigt, dass das System der Lotterie darauf ausgelegt ist, zahlreiche kleinere Gewinne zu ermöglichen, um die Spannung für die Spielerinnen und Spieler aufrechtzuerhalten





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