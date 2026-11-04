Lotto 6aus49: 11 Millionen Euro Jackpot am Mittwoch um 18:25 Uhr

Die Lottozahlen am Mittwoch wurden um 18:25 Uhr gezogen. Der Jackpot betrug 11 Millionen Euro. Hier erfahren Sie Regeln, Gewinnchancen und Auszahlung.

Am vergangenen Mittwoch wurde die transparente Trommel bei der LOTTO 6aus49-Ziehung gedreht und die hoffnungsvollen Teilnehmer warteten auf das große Glück. Der Hauptgewinn in dieser Runde belief sich auf exakt 11 Millionen Euro, die an denjenigen vergeben werden, der alle sechs gezogenen Zahlen sowie die Superzahl korrekt vorhersagt.

Zeitpunkt und Ablauf der Lottoziehung

Die Lottozahlen wurden am Mittwochabend um 18:25 Uhr ermittelt. Dies ist der festgelegte Termin für die wöchentliche Ziehung, bei der sechs Gewinnzahlen sowie die sogenannte Superzahl per Zufallsverfahren bestimmt werden. Für die interessierten Spieler ist es wichtig zu wissen, dass die Ziehung jeden Mittwoch und jeden Samstag stattfindet, wobei die Samstagssiehung traditionell eine Stunde später um 19:25 Uhr beginnt.

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So funktionieren die Spielregeln und Chancen

Um am Gewinn teilzunehmen, müssen die Spieler auf einem Lottoschein sechs Zahlen aus den insgesamt 49 verfügbaren Feldern ankreuzen. Der Lottoschein bietet zwölf solche Tippfelder, was es Spielern ermöglicht, mehrere unabhängige Kombinationen auf einem einzigen Zettel zu platzieren. Neben den sechs Hauptzahlen ist die Superzahl entscheidend, welche der letzten Ziffer der Spielscheinnummer entspricht. Nur wer mindestens zwei der Gewinnzahlen plus die Superzahl richtig tippt, erhält einen finanziellen Gewinn.

Hochwertige Gewinne und die Superzahl 1 zu 140 Millionen

Die statistische Chance, den maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, zu knacken, beträgt 1 zu 140 Millionen. Dies unterstreicht die extreme Seltenheit des Hauptgewinns, der bei einer vollständigen Übereinstimmung aller gewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen ausgezahlt wird. Viele Spieler verlassen sich hierbei auf ihr Bauchgefühl, doch es gibt auch mathematische Formeln, die von künstlicher Intelligenz analysiert wurden, um die Auswahl der Zahlen zu optimieren.

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Online-Teilnahme und Auszahlung der Gewinne

Die Teilnahme an der LOTTO 6aus49 kann bequem über die Online-Plattform LOTTO.de erfolgen oder direkt in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften. Wer online teilnimmt und einen Gewinn erzielt, erhält in der Regel eine Bestätigung per E-Mail oder SMS. Größere Gewinne sowie der Hauptgewinn müssen jedoch persönlich bei den offiziellen Lottostellen beantragt werden.

Lottoschein als Nachweis und Auszahlungsfrist

Es ist von entscheidender Bedeutung, den Lottoschein niemals zu verlieren, da er den einzigen rechtsgültigen Nachweis für den Gewinn darstellt. Ohne dieses physische Dokument ist eine Auszahlung nicht möglich. Die Auszahlung eines größeren Lotteriegewinns geschieht in der Regel circa eine Woche nach der Ziehung der Lottozahlen, sodass die Betroffenen genügend Zeit haben, ihre Unterlagen vorzubereiten und die Auszahlung offiziell zu beantragen.