Der Lotto-Jackpot von 15 Millionen Euro ist am Mittwoch nicht geknackt worden. Details zur nächsten Ziehung am Samstag und den Gewinnchancen.

Der große Traum vom Reichtum bleibt vorerst unerfüllt: Der Lotto- Jackpot in Höhe von 15 Millionen Euro ist bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch nicht geknackt worden. Tausende von Teilnehmern hoffen nun auf den großen Coup bei der folgenden Auslosung, die regelmäßig einen Teil der deutschen Bevizererschaft fesselt.

Regelmäßige Ziehungen und Ablauf

Bei LOTTO 6aus49 finden die Ziehungen zweimal wöchentlich statt. Der Ablauf ist dabei genau festgelegt und für alle Teilnehmer transparent. Die Ziehung am Mittwoch findet jeden Mittwoch um 18:25 Uhr statt, während die Saturday-Ziehung samstags um 19:25 Uhr erfolgt. Diese festen Zeiten sind essenziell für alle, die ihre Tippscheine rechtzeitg abgeben möchten.

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In einem reinen Zufallsverfahren werden bei jeder dieser Veranstaltungen sechs Gewinnzahlen sowie eine sogenannte Superzahl ermittelt. Diese Zahlen werden in einer transparenten Trommel durch Drehen der Kugeln bestimmt, wodurch die Fairness des Spiels gewährleistet wird. Jeder Spieler, der über ein gültiges Los verfügt, hofft dabei auf den direkten Treffer aller benötigten Zahlen.

Spielregeln und Gewinnchancen erklärt

Die Spielmechanik von LOTTO 6aus49 ist denkbar einfach gehalten, was zum hohen Beliebtheitsgrad des Spiels beiträgt. Auf jedem klassischen Lottoschein sind zwölf Tippfelder abgebildet, die jeweils die Zahlen von eins bis 49 umfassen. Ein Spieler muss auf einem dieser Felder exakt sechs Zahlen ankreuzen, um eine gültige Teilnahmeeingabe zu tätigen.

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Neben den sechs Hauptgewinnzahlen spielt die Superzahl eine entscheidende Rolle für die Auszahlung. Diese Superzahl entspricht der letzten Ziffer der eindeutigen Spielscheinnummer. Ein Gewinn ist bereits erreicht, wenn mindestens zwei der sechs Hauptgewinnzahlen sowie die Superzahl mit den vom Spieler gewählten Zahlen übereinstimmen. Allerdings steht die Chance, den maximalen Jackpot zu ergattern, bei einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen.

Für die Auswahl der Zahlen gibt es verschiedene Ansätze. Während viele Spieler nach Bauchgefühl tippen, nutzen andere mathematische Formeln oder KI-gestützte Tools, um ihre Kombinationen zu optimieren. Die Teilnahme ist sowohl direkt in den Annahmestellen der deutschen Lotto- und Totogesellschaften als auch online über LOTTO.de möglich.

So werden Gewinne ausgezahlt

Kurz nach dem Ende der Ziehung am Mittwoch oder Samstag werden die aktuellen Zahlen online auf den offiziellen Kanälen veröffentlicht. Spieler, die online teilgenommen haben und einen Treffer erzielt haben, erhalten in der Regel eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Dies erleichtert die schnelle Überprüfung des eigenen Tipscheins erheblich.

Wichtig ist der sorgsame Umgang mit dem physischen Lottoschein, da dieser als alleiniger Nachweis für den Gewinnanspruch dient. Der Schein darf auf keinen Fall verloren gehen oder beschädigt werden. Größere Gewinne, insbesondere der Hauptgewinn, müssen direkt bei den zuständigen Lottostellen angefordert werden. Die Auszahlung erfolgt in der Regel circa eine Woche nach der Ziehung der Lottozahlen.