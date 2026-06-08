Lotto 6aus49: 50 Millionen Euro Jackpot und alles Wichtige zur Ziehung

Diese Woche steht der Jackpot beim deutschen Lotto 6aus49 bei 50 Millionen Euro. Alle Informationen zu den Ziehungsterminen, Teilnahmemöglichkeiten, Spielregeln und dem Ablauf im Gewinnfall finden Sie hier kompakt zusammengefasst.

Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung im deutschen Lottospiel LOTTO 6aus49 statt. Am Samstag belief sich der Jackpot auf 50 Millionen Euro. Die Ziehung der Lottozahlen erfolgt jeweils um 19:25 Uhr, am Mittwoch bereits um 18:25 Uhr.

Teilnehmen kann man über LOTTO.de oder mit einem physischen Spielschein, der in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften erhältlich ist. Auf dem Lottoschein befinden sich 12 Tippfelder, jedes mit den Zahlen 1 bis 49. Der Spieler kreuzt auf einem Feld sechs Zahlen an; die Superzahl entspricht der letzten Ziffer der Scheinnummer. Das Ziehungsverfahren ermittlt zufällig sechs Hauptzahlen sowie eine Superzahl.

Ein Gewinn liegt vor, wenn mindestens zwei der gezogenen Zahlen plus der Superzahl mit den getippten übereinstimmen. Den Jackpot erhält man bei exakter Übereinstimmung aller sechs Zahlen plus Superzahl. Die statistische Chance dafür beträgt etwa 1 zu 140 Millionen. Nach der Ziehung werden die Zahlen online veröffentlicht.

Online-Teilnehmer erhalten im Gewinnfall eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Größere Gewinne, insbesondere den Hauptgewinn, muss man direkt bei einer Lottostelle anfordern. Der Originalspielschein muss dabei vorgelegt werden, da er als einziger Nachweis gilt. Die Auszahlung solcher Gewinne erfolgt etwa eine Woche nach der Ziehung.

Wichtig ist, den Schein sicher aufzubewahren, da Verlust zum Verlust des Anspruchs führt





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