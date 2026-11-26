Am Mittwoch (25.11.) ging es bei Lotto 6aus49 um einen zweistelligen Millionenbetrag. Hier sind die Zahlen, Quoten und Treffer zur Ziehung.

Am Mittwoch ging es bei Lotto 6aus49 um einen zweistelligen Millionenbetrag. Hier sind die Zahlen, Quoten und Treffer zur Ziehung. -Jackpot sucht weiterhin einen Gewinner.

Auch bei der Mittwochsziehung am 25. November traf kein Spielschein alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl. Die Zahlen, Quoten und Treffer gibt es hier im Überblick. Zur Mittwochsziehung war der Jackpot von rund zwölf auf etwa 15 Millionen Euro angewachsen.

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Diese Summe bleibt weiter im Pott. In der zweiten Gewinnklasse mit sechs Richtigen ohne Superzahl gab es allerdings einen Treffer, der sieben Millionen Euro wert war. Zur Ziehung am Mittwoch steigt der Jackpot damit auf 17 Millionen Euro.ging es um die garantierte Mindestsumme von zehn Millionen Euro, die ein Tipper auch abräumte. Damit stehen bei der Ziehung am Freitag erneut zehn Millionen Euro als Gewinn bereit. Die Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 startet um 18.25 Uhr. Unter staatlicher Aufsicht werden zunächst die sechs Gewinnzahlen und anschließend die Superzahl ermittelt. Die Samstagsziehung beginnt dagegen um 19.25 Uhr.