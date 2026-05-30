LOTTO 6aus49: Die Ziehung der Lottozahlen am Samstag

Die deutschen Lotto- und Totogesellschaften ziehen jeden Mittwoch und Samstag die Lottozahlen. Der Jackpot beträgt am Samstag 50 Millionen Euro.

Die deutschen Lotto- und Totogesellschaften ziehen jeden Mittwoch und Samstag die Lottozahlen . Der Jackpot beträgt am Samstag 50 Millionen Euro. Die Ziehung findet um 19:25 Uhr statt und kann online oder in einer Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften erfolgen.

Die Spielregeln sind einfach: auf einem Lottoschein müssen sechs Zahlen aus 49 ausgewählt werden, dazu kommt die Superzahl. Gewonnen wird, wenn mindestens zwei der ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen übereinstimmen. Der Maximalgewinn, also der Jackpot, wird bei einer vollständigen Übereinstimmung der ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen erzielt. Die Chancen dazu stehen jedoch bei 1 zu 140 Millionen.

Nach der Ziehung können die aktuellen Zahlen online gesehen werden. Gewinnern werden per E-Mail und/oder SMS benachrichtigt. Größere Gewinne müssen direkt bei den Lottostellen angefordert werden. Der Lottoschein dient als Nachweis und darf nicht verloren gehen.

Die Auszahlung eines größeren Lottogewinns erfolgt etwa eine Woche nach Ziehung der Lottozahlen





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