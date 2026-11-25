Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 betrug am Mittwoch 15 Millionen Euro. Die Ziehung erfolgte um 18:25 Uhr. Hier finden Sie Details zur Superzahl und Auszahlung.

Der Hauptgewinn im deutschen Online-Lotto betrug am vergangenen Mittwoch exakt 15 Millionen Euro. DieseSumme stand im sogenannten LOTTO 6aus49 zur Ausschüttung bereit, für das jeder Teilnehmer mit einem Los hoffte auf den großen Erfolg. Die transparente Trommel wurde wie üblich gedreht, wobei jeder Spieler mit einem Los auf den großen Erfolg hoffte.

Zeitpunkt und Ablauf der Mittwoch-Ziehung

Die Lottozahlen wurden am Mittwoch um 18:25 Uhr gezogen. Dies ist der feste Termin für die mittwochs stattfindende Ziehung, bei der in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt werden. Kurz nach der Ziehung können die aktuellen Zahlen online abgerufen werden. Die zweite wöchentliche Ziehung findet immer samstags um 19:25 Uhr statt, ebenfalls mit sechs Gewinnzahlen und der passenden Superzahl.

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Spielregeln und Gewinnchancen erklärt

Die Spielregeln bei LOTTO 6aus49 sind denkbar simpel und für jeden Spieler leicht nachzuvollziehen. Auf jedem Lotto-Lottoschein sind zwölf Tippfelder angeordnet, die jeweils die Zahlen eins bis 49 enthalten. Auf einem dieser Tippfelder müssen dann sechs Zahlen angekreuzt werden, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Superzahl entspricht der letzten Ziffer der Spielscheinnummer und wird separat ermittelt.

Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen. Den maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung aller sechs Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen jedoch bei einem extrem schwierigen 1 zu 140 Millionen, was die Seltenheit des Hauptgewinns unterstreicht.

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So kaufen Sie einen Lottoschein korrekt

Sie können bei LOTTO 6aus49 online unter LOTTO.de oder mit einem klassischen Spielschein spielen. Dazu kann in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften oder online ein Spielschein gekauft werden. Es bietet sich an, die nächsten Zahlen nach einer mathematischen Formel zu wählen, statt nach dem Bauchgefühl, um die Wahrscheinlichkeit statistisch zu optimieren. Die BILD-KI basiert auf solchen Formeln, um Tipps zu geben.

Verfahren zur Gewinnauszahlung und Sicherheit

Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS als Benachrichtigung. Größere Gewinne, beziehungsweise den Hauptgewinn, müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst nach Vorlage und Überprüfung des Scheins wird der Gewinn ausgezahlt.

Die Auszahlung eines größeren Lottogewinns geschieht circa eine Woche nach Ziehung der Lottozahlen. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen der Jackpot von 15 Millionen Euro am Mittwoch geknackt wurde. Teilnehmer sollten daher geduldig sein und die offizielle Benachrichtigung abwarten, bevor sie eine Annahmestelle aufsuchen. Die deutsche Lotto- und Totogesellschaft stellt sicher, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.