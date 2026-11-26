Beim 6aus49 bleibt der Hauptgewinn in Baden-Württemberg unbesetzt. Der Jackpot klettert auf rund 17 Millionen Euro für die Ziehung am kommenden Samstag.

Beim Mittwoch -Zug der Lotto-Spielreihe 6aus49 ist der Hauptgewinn von rund 7 Millionen Euro erneut unbesetzt geblieben. Ein Glücksspieler aus dem Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg hat zwar sechs der sieben Gewinnzahlen korrekt getippt, fehlte jedoch bei der Superzahl. Dieser Zufall führt dazu, dass der Jackpot weiter anwächst und bei der kommenden Ziehung am Samstag auf ein Volumen von circa 17 Millionen Euro steigen wird.

Detailanalyse der Gewinnzahlen und Tipper-Statistik

Der oder die Gewinnerin aus der Region Ludwigsburg tippte die Zahlenfolge 3, 6, 14, 16, 24 und 43 richtig. Der fehlende Faktor war die Superzahl 6, die für den vollumfänglichen Jackpot in der Gewinnklasse 1 zwingend erforderlich ist. Obwohl der Hauptgewinn damit nicht ausgelöst wurde, sicherte sich der Spieler einen erheblichen Gewinn in der nächsthöheren Kategorie. Insgesamt hatten 40 weitere Spieler fünf Richtige plus Superzahl erzielt, was ihnen jeweils einen Betrag von 10.765,80 Euro einbrachte. Zudem kassierten 253 Teilnehmer mit fünf richtigen Kreuzen ohne Superzahl 5073,50 Euro.

Also read Lotto-Jackpot wächst auf 15 Millionen Euro vor Mittwochsziehung

Keine Kundenkarte und Auszahlungshinweise der Lotto-Offizielle

Lotto-Sprecherin Sandra Nörpel bestätigte gegenüber BILD, dass der Glückspilz ohne den Einsatz einer Kundenkarte gespielt hat. Dieses Vorgehen ist dem Unternehmen bisher noch nicht bekannt gewesen. Nörpel betonte, dass der Gewinner sich unverzüglich mit seiner gültigen Spielquittung melden müsse, um den Auszahlungsvorgang in die Wege zu leiten. Sobald die Identität und die Spielquittung überprüft sind, wird das Geld direkt per Überweisung an den Konto des Gewinners überwiesen.

Advertisement

Advertisement

Serie der unbesetzten Gewinnklasse 1 und Ausblick auf Samstag

Der große Coup ist dem Jackpot bereits zum sechsten Mal in Folge versagt geblieben. Dieseanhaltende Serie unbesetzter Hauptgewinne treibt den Gesamtpreis kontinuierlich in die Höhe. Für die Spieler bedeutet dies, dass die Chancen auf einen Leben verändernden Gewinn bei der nächsten Gelegenheit signifikant höher sein könnten. Am kommenden Samstag warten die Lotto-Spieler auf eine Auszahlungssumme von rund 17 Millionen Euro, was die Spannung für die Teilnehmer weiter erhöht.