Am Samstag, den 21. November 2026, findet die Lotto-Ziehung um 19:25 Uhr statt. Der Jackpot beträgt zwölf Millionen Euro. Dieser Artikel fasst alle wichtiGen Informationen zu Gewinnzahlen, Auszahlung, Kosten und dem Ablauf der Ziehung zusammen.

Terminplanung und Ablauf der Samstagsziehung

Preise, Gewinnklassen und Jackpot-Struktur

Die wöchentliche Lotto -Ziehung am Samstag,den 21. November 2026 , findet wie üblich in den frühen Abendstunden statt. Die offiziellen Lotto zahlen für die Spielart 6aus49 werden um 19:25 Uhr per Live-Ziehung ermittelt. Für alle Teilnehmer ist der zeitliche Rahmen für die Abgabe von Tipps entscheidend, da der Annahmeschluss fest auf 18:59 Uhr angesetzt ist. Dieses kurze Zeitfenster zwischen der letzten möglichen Tipps abgabe und der eigentlichen Ziehung soll gewährleisten, dass alle Wettbewerbe fair und ohne nachträgliche Änderungen der Spielanteile abgewickelt werden können. Wer seine Chancen auf den Hauptgewinn nutzen möchte, muss seinen Spielschein daher rechtzeitig bei einer offiziellen Lotto -Annahmestelle einreichen oder das Glück über lizenzierte Online-Portale versuchen, die im Vorfeld der Uhrzeit die Daten verarbeiten.

Der aktuelle Jackpot für diese Ziehung beträgt zwölf Millionen Euro,da er bei der vorangegangenen Auswertung nicht geknackt wurde. Zusätzlich stehen in der zweiten Gewinnklasse fünf Millionen Euro zur Verfügung,was die Attraktivität dieses Samstagslotteries deutlich steigert. Die Struktur des Spiels 6aus49 umfasst insgesamt neun verschiedene Gewinnklassen, wobei die Höhe des einzelnen Gewinns stark von der Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Klasse und dem zugewiesenen Ausschüttungsanteil abhängt. Um den Hauptgewinn zu knacken,müssen Spieler nicht nur sechs Zahlen aus dem Pool von eins bis 49 richtig tippen, sondern zusätzlich auch die Superzahl, die im Bereich von null bis neUn liegt. Sollte niemand alle sechs Gewinnzahlen plus der Superzahl richtig haben, rutscht der Jackpot nicht automatisch in niedrigere Kategorien, sondern summiert sich für die nächste Woche auf, bis ein Gewinner das große Los zieht. Seit dem 1. November 2023 gilt eine Obergrenze von maximal fünfzig Millionen Euro für diesen Top-Jackpot. Erreicht diese Summe ihre Spitze und bleibt ungeknackt, erfolgt keine automatische Verteilung auf untere Gewinnklassen, bis ein Spieler den Volltreffer landet. Gelder, die diesen Höchstbetrag überschreiten würden, dienen nach einem eventualen Gewinnstart als Basis für den nächsten Jackpot-Versuch.

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Kosten,Teilnahmebedingungen und Spielvarianten

Die Teilnahme am Lotto ist für Personen ab achtzehn Jahren gestattet, wobei Jugendliche und Minderjährige vom Spiel ausgeschlossen sind, um jugendliche Glücksspielsucht zu verhindern. Die Grundgebühr für einen Einzeltipp liegt bei eins Komma zwei Euro,wofür sechs Zahlen ausgewählt werden. Hinzu kommt je nach Bundesland und Anbieter eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Zusätzlich zum Hauptspiel können weitere Zusatzlotterien gebucht werden, was die Kosten erhöht. So kostet die Teilnahme an Spiel 77 zwei Komma fünf Euro und für Super 6 fallen eine Komma zwei fünf Euro an. Diese Zusatzangebote erweitern die Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptjackpot dadurch nicht steigt. Der Gewinn selbst speist sich direkt aus den Einsätzen der teilnehmenden Spielerinnen und Spieler, was bedeutet, dass ein steigender Jackpot auf vorherigen teilnehmenden Fehlversuchen beruht und die Einsätze der aktuellen Runde das Fundament für die nächsten Auszahlungen bilden.

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Auszahlungsverfahren und Verantwortungsvolles Spielen

Der Weg zum Gewinnauszahlungsprozess unterscheidet sich je nach der Höhe des erreichten Gewinns. Für kleinere Gewinnbeträge, deren Obergrenze je nach Bundesland variiert, besteht die Möglichkeit, den Gewinn sofort bar an der Lotto-Annahmestelle abzuholen. Dies setzt voraus, dass der gültige Spielschein sowie ein offizieller Ausweis vorgelegt werden können. Die Auszahlung ist in der Regel einen Werktag nach der Ziehung möglich. bei Summen, die diese bar auszahlbare Grenze überschreiten, ist eine Auszahlung ausschließlich über Banküberweisung gestattet. Hierfür muss ein Zentralgewinn-Anforderungsformular eingereicht werden, das in jeder Annahmestelle erhältlich ist. Bei besonders hohen Gewinnen, insbesondere solchen über einhunderttausend Euro, erfolgt die Auszahlung erst eine Woche nach der Ziehung, um rechtliche und sicherheitstechnische Prüfungen durchführen zu können. Da Glücksspiel süchtig machen kann, weisen die Anbieter und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung darauf hin, dass Hilfe bei problematischem Spielverhalten unter der Adresse buwei.de verfügbar ist. Spieler werden ermutigt, Grenzen zu setzen und bei Anzeichen einer Spielsucht professionelle Beratungsstellen aufzusuchen,um das Lotteriespiel als reine Unterhaltung und nicht als Einkommensquelle zu betrachten.