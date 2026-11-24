Die Ergebnisse der Lottoziehung vom 21. November stehen fest. Alle Zahlen, Treffer und offiziellen Quoten der Samstagsziehung hier im Überblick.

6aus49 blieb am Samstag ungenutzt. Weder für sechs Richtige mit Superzahl noch für einen Sechser ohne Superzahl gab es einen Treffer. Alle Gewinnzahlen und Quoten vom 21.

November in der Zusammenfassung. Die rund zwölf Millionen Euro aus der ersten Gewinnklasse wurden am Samstag nicht vergeben. Auch der zweite Rang mit etwa fünf Millionen Euro blieb unbesetzt. Zur nächsten Ziehung am Mittwoch steigen die möglichen Gewinne auf rund 15 Millionen Euro in der ersten und etwa sieben Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse. Die Samstagsziehung beginnt um 19.25 Uhr. Unter staatlicher Aufsicht werden zunächst die sechs Gewinnzahlen und anschließend die Superzahl ermittelt. Die Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 startet dagegen um 18.25 Uhr.

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Ob tatsächlich jemand den Jackpot geknackt hat, zeigt sich kurze Zeit später. Bis zur Veröffentlichung der Gewinnquoten dauert es etwas länger, da zunächst alle Spieleinsätze ausgewertet werden müssen. Sowohl die Samstags- als auch die Mittwochsziehung werden auf der offiziellen Lotto-Seite übertragen. Bei der Mittwochsziehung blieben die beiden höchsten Gewinnklassen unbesetzt. Die größten Gewinne gingen an 33 Spielscheine mit fünf Richtigen und der passenden Superzahl.abgeben. Diese verkauft im Prinzip jede Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften. Auf den Spielscheinen für 6aus49 stehen zwölf Felder mit je 49 Zahlen, auf denen Spieler jeweils sechs Zahlen ihrer Wahl ankreuzen.

Die Superzahl wird mit der letzten Ziffer der Spielscheinnummer automatisch vergeben, die Lotto-Teilnehmer haben darauf keinen Einfluss.plus korrekter Superzahl, den Lotto-Jackpot dagegen erst bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchance hierfür liegt bei 1 zu 140 Millionen. Ob der Schein gewonnen hat, zeigt sich bei der entsprechenden Ziehung: Die Auslosungen finden jeden Mittwoch und jeden Samstag statt. Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt auf „Lotto.de“, im Videotext und auf diversen Nachrichtenportalen, unter anderem in den Artikeln unserer Redaktion..

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Hinzu kommt die Bearbeitungsgebühr der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft für einen Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro bei Spiel 77 und 1,25 Euro bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro.. Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz.

– und nur in Gewinnklasse 9 eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 bis 1 hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Gewinnklasse und vom Ausschüttungsanteil ab.keine Zwangsausschüttung mehr. Die maximale Gewinnsumme beim Jackpot beträgt dagegen 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weiter steigt der Jackpot nicht, auch wenn ihn wiederholt kein Teilnehmer knackt.

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