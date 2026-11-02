Lotto-Jackpot: 9 Millionen Euro zu gewinnen heute

Heute dreht sich die Trommel: 9 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Alles zu den Ziehungszeiten, Gewinnchancen und Auszahlungsregeln für Mittwoch und Samstag.

Jeder träumt von einem sechs Richtigen im Lotto. Heute dreht sich die transparente Trommel wieder. Haben Sie diesmal den Jackpot geknackt? Neun Millionen Euro liegen im Jackpot. Wie Sie teilnehmen können und was Sie beachten müssen, erfahren Sie hier.

Teilnahme und mathematische Strategien

Diesmal kein Glück gehabt? Dann können Sie hier direkt einen neuen Tippschein auslösen. Dieses Mal statt Bauchgefühl einer mathematischen Formel folgen: Mit der BILD-KI, die auf der. Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem Lottoschein sind zwölf Tippfelder mit jeweils vierundvierzig Zahlen. Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen.

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Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Jeden Mittwoch um achtzehn Uhr fünfundzwanzig und Samstag um neunzehn Uhr fünfundzwanzig werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen.

Hauptgewinn und extrem geringe Chancen

Maximalen Gewinn, also den Lotto-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen allerdings eins zu vierzehntausendvierhunderttausend. Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online.

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Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle Ihrer Wahl gehen. Dazu benötigen Sie nur Ihren Lottoschein. Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezahlt werden.

Vorsicht beim Lottoschein als Nachweis

Größere Gewinne, beziehungsweise den Hauptgewinn, müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst danach wird der Gewinn ausgezahlt.