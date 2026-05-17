Lotto-Jackpot: Bis zu 42 Millionen Euro zu gewinnen

Informationen und Antworten zu den Lottozahlen und Quoten, sowie Tipps für die Teilnahme.

Im Lotto-Jackpot waren gestern, am 16.5.26, bis zu 42 Millionen Euro zu gewinnen. Nach der Ziehung am Samstag finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen hier. Beim Lotto 6 aus 49 ging es am Samstag um bis zu 42 Millionen Euro im Jackpot.

Die aktuellen Gewinnzahlen vom 16.5.26 finden Sie nach der Auslosung hier. Beim Lotto 6 aus 49 ging es am Samstag um bis zu 42 Millionen Euro im Jackpot. Die aktuellen Gewinnzahlen vom 16.5.26 finden Sie nach der Auslosung hier. Am Samstag, 16.5.26, ging es beim Lotto 6 aus 49 um rund 42 Millionen Euro im Jackpot.

Für die Teilnahme müssen Spielerinnen und Spieler sechs Zahlen zwischen 1 und 49 ankreuzen. Bei der Ziehung werden anschließend sechs Kugeln aus insgesamt 49 Zahlen gezogen. Wer möglichst viele richtige Zahlen tippt, hat Chancen auf einen Gewinn. Für den Jackpot werden allerdings nicht nur sechs Richtige benötigt, sondern zusätzlich auch die passende Superzahl.

Dabei handelt es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer – also eine Zahl zwischen 0 und 9. Dass der Jackpot inzwischen auf 42 Millionen Euro gestiegen ist, liegt daran, dass ihn zuletzt niemand geknackt hat. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn ist äußerst gering und liegt statistisch gesehen bei etwa 1 zu 140 Millionen. Trotzdem gewinnen regelmäßig Spielerinnen und Spieler hohe Summen.

Wie lauten die Gewinnzahlen von gestern? Wann ist der Annahmeschluss? Und welche Quoten gibt es? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Lotto-Ziehung vom Samstag, 16.5.26, finden Sie hier.

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen Die Quoten zur aktuellen Lotto-Ziehung vom Samstag, 16.5.26, liegen nicht direkt nach der Ziehung vor. Sie werden in der Regel am Montagmorgen gegen 9 Uhr veröffentlicht. Danach können Spielerinnen und Spieler auf der offiziellen Seite des Lotterietreibers auf die aktuellen Quoten zugreifen. Die Tipps für die Lotto-Ziehung am Samstag müssen in den meisten Bundesländern bis 19 Uhr abgegeben werden.

Teilweise endet der Annahmeschluss jedoch schon wenige Minuten früher um 18.59 Uhr. Die Ziehung der Lottozahlen begann gestern, am Samstag, dem 16.5.26, um 19.25 Uhr. Wenige Minuten später standen die Gewinnzahlen fest





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