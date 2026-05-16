Lotto-Jackpot von 42 Millionen Euro

Informationen und Antworten rund um die laufende Lotto-Ziehung am 16.5.26 mit einem Jackpot von 42 Millionen Euro.

Im Lotto - Jackpot werden heute, am 16.5.26, bis zu 42 Millionen Euro zu gewinnen. Nach der Ziehung am Samstag finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen hier. Beim Lotto 6 aus 49 geht es am Samstag um bis zu 42 Millionen Euro im Jackpot .

Die aktuellen Gewinnzahlen vom 16.5.26 finden Sie nach der Auslosung hier. Am Samstag, 16.5.26, geht es beim Lotto 6 aus 49 um rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Für die Teilnahme müssen Spielerinnen und Spieler sechs Zahlen zwischen 1 und 49 ankreuzen. Bei der Ziehung werden anschließend sechs Kugeln aus insgesamt 49 Zahlen gezogen.

Wer möglichst viele richtige Zahlen tippt, hat Chancen auf einen Gewinn. Für den Jackpot werden allerdings nicht nur sechs Richtige benötigt, sondern zusätzlich auch die passende Superzahl. Dass der Jackpot inzwischen auf 42 Millionen Euro gestiegen ist, liegt daran, dass ihn zuletzt niemand geknackt hat. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn ist äußerst gering und liegt statistisch gesehen bei etwa 1 zu 140 Millionen.

Trotzdem gewinnen regelmäßig Spielerinnen und Spieler hohe Summen. Wie lauten die Gewinnzahlen von heute? Wann ist der Annahmeschluss? Und welche Quoten gibt es?

Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Lotto-Ziehung vom Samstag, 16.5.26, finden Sie hier. Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen Die Quoten zur aktuellen Lotto-Ziehung vom Samstag, 16.5.26, liegen nicht direkt nach der Ziehung vor. Sie werden in der Regel am Montagmorgen gegen 9 Uhr veröffentlicht. Danach können Spielerinnen und Spieler auf der giudicein online ihre Gewinnscheine abholen.

Die Tips für die Lotto-Ziehung am Samstag müssen in den meisten Bundesländern bis 19 Uhr abgegeben werden. Teilweise endet der Annahmeschluss jedoch schon wenige Minuten früher um 18.59 Uhr. Die Ziehung der Lottozahlen beginnt heute, am Samstag, dem 16.5.26, um 19.25 Uhr. Wenige Minuten später stehen die Gewinnzahlen fest.

Schlechteste Gewinnwahrscheinlichkeit und Lotto Lottoaufgehen Die Chance auf den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 ist äußerst gering. Für sechs Richtige plus Superzahl liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 139.838.160. Auch niedrigere Gewinnklassen gelten bereits als schwer zu erreichen. Zusätzlich zum klassischen Lotto können Spieler auch bei Spiel 77 mitmachen.

Dabei kommt es auf die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer an. Je mehr Zahlen am Ende mit der gezogenen Gewinnnummer übereinstimmen, desto höher fällt der Gewinn aus. Schon mit einer richtigen Endziffer ist ein kleiner Gewinn möglich. Auch Super 6 kann zusätzlich zum Lotto 6 aus 49 gespielt werden.

Hier zählen die letzten Ziffern der Spielscheinnummer. Bereits mit einer richtigen Endziffer ist ein Gewinn möglich. Stimmen mehrere Zahlen am Ende überein, steigt auch die Gewinnsumme. Der Hauptgewinn liegt bei 100.000 Euro





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