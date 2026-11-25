Der Lotto-Jackpot bei 6aus49 steigt nach der Samstagsziehung am 21. November von rund zwölf auf etwa 15 Millionen Euro an, da kein Gewinner alle sechs Zahlen und die Superzahl tippte. Am Mittwoch, den 25. November, findet um 18:25 Uhr die nächste Auslosung statt, bei der auch die Gewinnklasse der sechsten Richtigen mit rund sieben Millionen Euro dotiert ist.

Lotto - Jackpot wartet weiter auf einen Gewinner. Auch bei der Samstagsziehung am 21. November traf kein Spielschein alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl. Am Mittwoch folgt die nächste Auslosung. Alle Zahlen und Quoten gibt es nach Auswertung der Ziehung hier. Zur Mittwochsziehung wächst der Jackpot von rund zwölf auf etwa 15 Millionen Euro. Auch in der zweiten Gewinnklasse hat sich eine hohe Summe angesammelt: Für sechs Richtige ohne Superzahl stehen rund sieben Millionen Euro bereit.

DieLotto 6aus49 am Mittwoch : Um wie viel Uhr ist die Ziehung? Die Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 startet um 18.25 Uhr. Unter staatlicher Aufsicht werden zunächst die sechs Gewinnzahlen und anschließend die Superzahl ermittelt.

Also read Eurojackpot-Jackpot in Schweden getroffen: Zehn Millionen Euro auszahlen

Die Samstagsziehung beginnt dagegen um 19.25 Uhr. Ob tatsächlich jemand den Jackpot geknackt hat, zeigt sich kurze Zeit später. Bis zur Veröffentlichung der Gewinnquoten dauert es etwas länger, da zunächst alle Spieleinsätze ausgewertet werden müssen. Sowohl die Samstags- als auch die Mittwochsziehung werden auf der offiziellen Lotto-Seite übertragen.

Bei der Samstagsziehung blieben die beiden höchsten Gewinnklassen unbesetzt. Die größten Gewinne gingen an 61 Spielscheine mit fünf Richtigen und der passenden Superzahl. Dafür werden jeweils 13.214,20 Euro ausgezahlt.abgeben. Diese verkauft im Prinzip jede Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften.

Advertisement

Auf den Spielscheinen für 6aus49 stehen zwölf Felder mit je 49 Zahlen, auf denen Spieler jeweils sechs Zahlen ihrer Wahl ankreuzen. Die Superzahl wird mit der letzten Ziffer der Spielscheinnummer automatisch vergeben, die Lotto-Teilnehmer haben darauf keinen Einfluss.plus korrekter Superzahl, den Lotto-Jackpot dagegen erst bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchance hierfür liegt bei 1 zu 140 Millionen. Ob der Schein gewonnen hat, zeigt sich bei der entsprechenden Ziehung: Die Auslosungen finden jeden Mittwoch und jeden Samstag statt.

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt auf „Lotto.de“, im Videotext und auf diversen Nachrichtenportalen, unter anderem in den Artikeln unserer Redaktion.. Hinzu kommt die Bearbeitungsgebühr der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft für einen Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro bei Spiel 77 und 1,25 Euro bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro..

Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz. – und nur in Gewinnklasse 9 eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 bis 1 hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Gewinnklasse und vom Ausschüttungsanteil ab.keine Zwangsausschüttung mehr. Die maximale Gewinnsumme beim Jackpot beträgt dagegen 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.

Weiter steigt der Jackpot nicht, auch wenn ihn wiederholt kein Teilnehmer knackt. Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen einkaufen, erhalten wir vom entsprechenden Anbieter eine Provision.

Advertisement

Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100 Prozent unabhängig. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.informiert umfassend über Glücksspielsucht und das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele.

Wenn Sie bei sich selbst oder jemand anderem eine Spielsucht vermuten oder eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, hilft die BZgA bundesweit unter der anonymen und kostenlosen Hotline „Glücksspielsucht“:Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.