Vor vier Jahren machte ihn ein Lottoschein zum Multimillionär. Nun hat Chico erneut Glück – allerdings muss er seinen Gewinn mit einigen Menschen teilen.

Vor vier Jahren machte ihn ein Lottoschein zum Multimillionär. Nun hat Chico erneut Glück – allerdings muss er seinen Gewinn mit einigen Menschen teilen. Rund zehn Millionen Euro hat Kürşat Yıldırım vor gut vier Jahren im Lotto gewonnen.

Eigentlich müsste der Dortmunder, der seitheram Dienstag entfielen auf eine Tippgemeinschaft, der auch Yıldırım angehört, insgesamt 231.910,30 Euro. In einem Video, in dem der Dortmunder einem Freund am Telefon von dem Gewinn erzählt, zeigt er sich geradezu fassungslos.

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„Ich hab so ein Glück! “, ruft er in die Kamera. Unter ihnen wird die Gewinnsumme entsprechend ihren Spielanteilen aufgeteilt. Auf den ohnehin schon vermögenden Dortmunder entfallen demnach lediglich 1700 Euro.