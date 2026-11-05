Lotto-Sachsenlotto-Jackpot: Leipziger gewinnt 10,9 Millionen Euro

Ein Leipziger hat den Sachsenlotto-Jackpot bei der Mittwochziehung geknackt und erhält 10.935.816,40 Euro. Ein weiterer Spieler aus Hannover sichert sich 3,4 Millionen Euro.

Bei der vergangenen Mittwochziehung des Sachsenlotto s hat sich ein Glücksspieler aus Leipzig den Hauptgewinn gesichert. Der Gewinner knackte die Kombination aus sechs Richtigen plus der Superzahl und erhält einen Jackpot von exakt 10.935.816,40 Euro. Dieser enorme Treffer macht den Leipzig er zum neuen Multimillionär und steigert die Gesamtzahl der Sachsenlotto -Millionäre auf 185.

Detailanalyse des Gewinns und Mechanismus

Der Gewinn wurde durch das online ausgespielte Tippfeld im dritten Spielbereich erzielt. Der Leipziger hatte insgesamt vier Lottofelder auf seinem Schein ausgefüllt. Der gesamte Spieleinsatz belief sich dabei auf 25,20 Euro. Die Auszahlung erfolgte direkt auf das hinterlegte Bankkonto des Spielers, da sein Konto bei der Teilnahme verknüpft war. Dies ermöglichte eine schnelle und direkte Überweisung der gewonnenen Summe ohne weitere Verzögerungen.

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Zusätzlich zu dem Hauptgewinn erzielte der Gewinner aus Leipzig weitere kleine Treffer. In einem anderen Tippfeld landete er zwei Richtige zusammen mit der Superzahl. Dieser Sekundärpreis belief sich auf genau 6 Euro. Die Kombination aus dem Hauptgewinn und den kleinen Nebenpreisen resultierte in der enormen Gesamtsumme von fast elf Millionen Euro für den Spieler.

Positionen der Veranstalter und Zweiter Gewinner

Kerstin Waschke, die Pressesprecherin der sächsischen Lottogesellschaft, bestätigte die Identität des Gewinners als Mann. Sie gab an, dass der Mann am vergangenen Sonntag gegen 10 Uhr sein Ticket online gekauft hatte. Aufgrund der digitalen Spielweise konnte der Gewinn eindeutig zugeordnet werden. Der Name des Gewinners wurde jedoch nicht öffentlich genannt, wohl aber seine Stadt als Herkunftsort bestätigt.

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Ebenfalls als Gewinner hervorgetreten ist ein weiterer Teilnehmer aus der Region Hannover. Dieser Spieler erhielt für sechs Richtige ohne Superzahl den Gewinn der zweiten Gewinnklasse. Die Gesamtsumme für diesen zweiten Hauptgewinn beträgt 3.419.138,90 Euro. Der Spieleinsatz für diesen Gewinn betrug nur 7,95 Euro. Der Hannoveraner hatte drei Felder in einer Annahmestelle ausgefüllt und zusätzlich Spiel 77 sowie die Super 6 angekreuzt.

Hannah Strobel, die Pressesprecherin der niedersächsischen Lottogesellschaft, erklärte, dass sich der zweite Gewinner bisher noch nicht gemeldet hat. Um den Gewinn in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro einzulösen, muss der Glückspilz seine Spielquittung bei einer Annahmestelle oder in der Lotto-Zentrale in Hannover vorlegen. Die offizielle Meldung steht noch aus, der Geldbetrag ist jedoch bereits für den berechtigten Spieler reserviert.

Reale Auswirkungen und historische Einordnung

Der Gewinn des Leipzers ist der dritthöchste Millionengewinn, der jemals beim Sachsenlotto erzielt wurde. Historisch rangiert er direkt nach zwei früheren Rekordgewinnen. Im Dezember 2018 sicherte sich ein Spieler aus dem Erzgebirgskreis einen Gewinn von 15,5 Millionen Euro. Im Dezember 2020 folgte ein weiterer Rekordgewinner aus Dresden mit 15,1 Millionen Euro. Der aktuelle Treffer von fast elf Millionen Euro setzt sich somit in diese prestigeträchtige Reihe ein.

Die Gültigkeit des Tippscheins des Leipzingers erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Wochen. Diese Frist gibt dem Gewinner Zeit, die notwendigen Schritte zur Einlösung zu planen. Der Gewinner steht nun vor der Entscheidung, wie er mit dem plötzlichen Reichtum umgeht. Pläne und Wünsche, die zuvor nur im Traum existierten, können nun in die Realität umgesetzt werden.