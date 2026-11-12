Lotto-Spielerin gewinnt 1,14 Millionen Euro mit sechs Richtigen

Eine Lotto-Spielerin hat bei der Mittwoch-Ziehung 1.146.356,10 Euro gewonnen. Drei Gewinnzahlen fehlten noch für den Jackpot. Details zu den Gewinnen und Zahlen.

Bei der diesjährigen Mittwochsziehung der deutschen Lotterie hat eine bisher namentlich nicht genannte Lotto-Spielerin einen erheblichen Geldgewinn erzielt. Die Frau sicherte sich exakt 1.146.356,10 Euro durch sechs Richtige auf ihrem Spielschein. Der Hauptjackpot der höchsten Gewinnklasse blieb bei dieser Ziehung unbesetzt, da lediglich die Superzahl 8 für den allergrößten Gewinn fehlte.

Höhepunkte der Zahlenziehung

Die sechs Gewinnzahlen, die zur Auslösung des Millionengewinns führten, lauten 11, 20, 21, 23, 31 und 49. Die Lotto-Spielerin setzte diese Kombination korrekt, vergaß jedoch die zusätzliche Superzahl. Da kein anderer Tipp diese sieben Zahlen korrekt vorhersagte, verfiel der Jackpot in dieser Runde an die nächste Ziehung oder wurde entsprechend der Regelwerke behandelt.

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Lotto-Sprecher Thomas Dumke bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass die Spielteilnehmerin den Gewinn in zehn Tagen erhalten wird. Der Betrag wird direkt per Banküberweisung an die bekannte Teilnehmerin ausgeschüttet. Laut Angaben von Dumke ist die Gewinnerin der Lotterie bereits identifiziert und die Auszahlung wird zügig erfolgen.

Weitreichende Gewinne für weitere Tipper

Neben der Hauptgewinnerin konnten sich auch 32 weitere Tipper über beträchtliche Summen freuen. Diese Spieler hatten fünf Richtige sowie die korrekte Superzahl getippt. Jeder dieser 32 Gewinnklassensieger kassiert einen Betrag von jeweils 12.418,80 Euro. Auch diese Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Ziehung.

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Zusätzlich dazu gab es 231 weitere Teilnehmer, die fünf Richtige auf dem Schein hatten, jedoch die Superzahl verpassten. Obwohl sie nicht in die höchste verbliebene Gewinnklasse einzahlen konnten, erhalten sie einen stattlichen Gewinnbetrag. Die genaue Höhe dieser Auszahlung wird in den allgemeinen Gewinnklassen der Lotterie geregelt und ist für alle betroffenen Spieler verbindlich.

Details zu kleineren Gewinnen und Auszahlungen

Auf den unteren Gewinnstufen blieben die Gewinne zwar niedriger, die Anzahl der Gewinner ist jedoch deutlich höher. Jeweils 46,40 Euro gehen an 16.790 Tipper, die vier Gewinnzahlen korrekt hatten, aber keine Superzahl. Diese Zahlenbasis sorgt für eine breite Streuung der Gewinne im gesamten Teilnehmerfeld.

Für kleinere Treffer gibt es weitere Auszahlungsmöglichkeiten. 33.708 Tipps mit drei Richtigen und der Superzahl sind jeweils 19,70 Euro wert. Für drei richtige Zahlen ohne Superzahl gibt es 10,10 Euro. Zwei Richtige plus Superzahl bringen immerhin 6 Euro. Diese Strukturen gewährleisten, dass auch kleinere Einsätze oft mit einem symbolischen Gewinn belohnt werden.