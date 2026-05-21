LOTTO: Wie man teilnehmen kann und was man beachten muss

Jeder träumt von einem 6er im Lotto. Die Spielregeln sind simpel, aber die Chancen stehen 1 zu 140 Millionen. Hier erfahren Sie, wie Sie teilnehmen können und was Sie beachten müssen.

Jeder träumt von einem 6er im Lotto ! Und heute dreht sich die transparente Trommel wieder. Haben Sie diesmal den Jackpot geknackt? 44 Millionen Euro waren im Jackpot .

Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem LOTTO-Lottoschein sind 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen. Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.

Jeden Mittwoch und Samstag werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen. Maximalen Gewinn erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen allerdings 1 zu 140 Millionen.

Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online. Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle ihrer Wahl gehen. Dazu benötigen Sie nur Ihren Lottoschein.

Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezahlt werden. Größere Gewinne müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst danach wird der Gewinn ausgezahlt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LOTTO Lottozahlen Jackpot Spielregeln Teilnahmebedingungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'The Mandalorian and Grogu': Sieht aus wie großes Kino - fühlt sich aber wie lange Serienfolge an'The Mandalorian and Grogu' bringt zwei der aktuell beliebtesten Figuren des 'Star Wars'-Franchise auf die große Leinwand. Das eigenständige Kinoabenteuer fühlt sich oft an wie eine sehr gute Serienepisode.

Read more »

Wie Sie ein gutes Pflegeheim finden und worauf Sie achten solltenDas Thema Pflegeheim ist für viele Menschen ein wichtiges und schwieriges Thema. In diesem Artikel werden Ihnen Tipps gegeben, wie Sie ein gutes Pflegeheim finden und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten. Es werden auch die Kosten und die Fragen bei der Besichtigung behandelt.

Read more »

Wie Japan selbst kleine Flughäfen wie Kumamoto attraktiv hältWie Kumamoto Airport mit kostenlosem Taxi-Shuttle, Airport-Bussen und neuem Terminal gegen Fukuoka konkurrenzfähig bleibt.

Read more »

Hayden Panettiere schildert, wie sie einem sexuellen Übergriff entgingHayden Panettiere hat ihre Memoiren veröffentlicht. Darin schildert sie im Detail einen schockierenden Vorfall, der ihr als 18-Jährige widerfahren ist.

Read more »