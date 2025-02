Lottozahlen heute vom Samstag, 15.2.25: 9 Millionen Euro Jackpot

Die Lottozahlen vom Samstag, 15.2.25, bringen bis zu neun Millionen Euro Jackpot. Weitere Informationen zu Annahmeschluss, Ziehung und Quoten.

Lotto zahlen heute vom Samstag, 15.2.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto -Ziehung bringen 9 Millionen Euro\Die Lotto zahlen heute am 15.2.25 bringen bis zu neun Millionen Euro. Nach der Ziehung vom Lotto am Samstag erfahren Sie die Gewinnzahlen in diesem Artikel.Mit den Lotto zahlen von heute geht es um einen Jackpot , der zuletzt wieder gestiegen war.

Es war bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49 nämlich keinem Spieler gelungen, alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel zu haben. Einem Teilnehmer fehlte immerhin nur die Superzahl. Er gewann fast 1,2 Millionen Euro. Die Chance, alle sieben Zahlen richtig auf dem Spielschein zu haben, ist aber auch extrem gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Daher wird der Jackpot nur sehr selten geknackt. Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto vom Samstag am 15.2.25? Nach der Ziehung vom Samstagslotto finden Sie hier das Ergebnis. Außerdem erfahren Sie weitere Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag werden am folgenden Werktag veröffentlicht: am Montag um etwa 9 Uhr. Sie zeigen dann, wie viele Gewinner es gibt, welche Summen ausgeschüttet werden und ob der Jackpot geknackt wurde. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 15.2.25 bekannt sind, finden Sie sie auf der\Die Uhrzeit für den Lotto-Annahmeschluss ist fast in allen Bundesländern gleich. Nur zwei Bundesländer weichen davon ab und das auch nur um wenige Minuten.Beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag ist die Uhrzeit für die Ziehung genau festgelegt: Es geht immer um 19.25 Uhr los und damit eine Stunde später als mittwochs. Schon nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl fest.Es besteht immer die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen – und das kostenlos. Beim Samstagslotto heute am 15.2.25 beginnt die Übertragung im Live-Stream um 19.25 Uhr auf der Seite\Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Etwas Geld gibt es ab drei richtigen Zahlen, für den Jackpot müssen wirklich alle stimmen. Die Chancen liegen je nach Gewinnklasse zwischen 1:63 und 1:140 Millionen.Die Zusatzlotterie Spiel 77 lässt sich auf demselben Spielschein auswählen. Wer sich kostenpflichtig für die Teilnahme entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.Mit Super 6 lässt sich noch eine weitere Zusatzlotterie spielen. Sie funktioniert fast genauso wie Spiel 77, es sind aber nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend.Ein wichtiger Hinweis zu Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6: Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland können sich Betroffene einer Glücksspielsucht oder Angehörige an verschiedene Beratungsstellen wenden. Eine Übersicht gibt esBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

LOTTO JACKPOT ZIEHUNG LOTTO-NUMMERN GLÜCKSPIEL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lottozahlen heute vom Samstag, 18.1.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 13 Millionen EuroDie Lottozahlen heute am 18.1.25 sind bis zu 13 Millionen Euro wert. Nach der Ziehung vom Lotto am Samstag erfahren Sie die Gewinnzahlen aktuell hier.

Weiterlesen »

Lottozahlen heute vom Samstag, 25.1.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 18 Millionen EuroMit den Lottozahlen heute am 25.1.25 wird um bis zu 18 Millionen Euro gespielt. Nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag hier.

Weiterlesen »

Lottozahlen heute vom Samstag, 1.2.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 23 Millionen EuroWas sind die Lottozahlen heute am 1.2.25? Die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag finden Sie nach der Ziehung aktuell hier. Dazu gibt es weitere Infos.

Weiterlesen »

Lottozahlen vom Samstag, 18.1.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 13 Millionen EuroDie Lottozahlen am 18.1.25 waren bis zu 13 Millionen Euro wert. Nach der Ziehung vom Lotto am Samstag erfahren Sie die Gewinnzahlen aktuell hier.

Weiterlesen »

Lottozahlen vom Samstag, 25.1.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 18 Millionen EuroMit den Lottozahlen am 25.1.25 wurde um bis zu 18 Millionen Euro gespielt. Nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag hier.

Weiterlesen »

Lottozahlen gestern vom Samstag, 1.2.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen 23 Millionen EuroWas waren die Lottozahlen gestern am 1.2.25? Die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag finden Sie nach der Ziehung aktuell hier. Dazu gibt es weitere Infos.

Weiterlesen »