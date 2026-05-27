Lottozahlen und Quoten vom Mittwoch: Chance auf bis zu 50 Millionen Euro

Informationen zum Lotto-Spiel 6 aus 49 und die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwoch, einschließlich Annahmeschluss und Quoten.

Heute, am 27.5.26, geht es mit den richtigen Lottozahlen um bis zu 50 Millionen Euro. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwoch nach der Ziehung .

Lotto 6 aus 49 ist eine Lotterie in Deutschland. Die Ziehungen finden jeweils mittwochs und samstags statt. Am heutigen Mittwoch, 27. Mai 2026, liegt der Jackpot bei bis zu 50 Millionen Euro.

Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der höchsten Gewinnklasse liegt jedoch gerade einmal bei etwa 1 zu 140 Millionen. Teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren. Pro Spielfeld beträgt der Spieleinsatz 1,20 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühren. Auf einem Spielschein können – je nach Bundesland – mehrere Tippfelder ausgefüllt werden.

Dabei müssen jeweils sechs Zahlen aus 49 ausgewählt werden. Zusätzlich wird eine Losnummer vergeben, deren letzte Ziffer als Superzahl dient. Über die Losnummer können auch Zusatzlotterien wie Spiel 77 oder Super 6 gespielt werden. Spielscheine können für die Ziehung am Mittwoch, Samstag oder für beide Termine abgegeben werden.

Außerdem ist eine Teilnahme über mehrere Wochen möglich. Die Abgabe erfolgt online oder in Lotto-Annahmestellen der jeweiligen Bundesländer. Wie lauten die Lottozahlen heute? Wie sind die Quoten vom Mittwoch?

Und wann ist der Annahmeschluss der Lottozahlen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Lotto-Spiel 6 aus 49 vom 27.5.26 finden Sie hier. Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von Mittwoch Neben den Gewinnzahlen werden nach jeder Ziehung auch die offiziellen Gewinnquoten veröffentlicht. Sie zeigen, wie viele Spielerinnen und Spieler in den jeweiligen Gewinnklassen erfolgreich waren und welche Summen ausgezahlt werden.

Die Quoten zur Ziehung vom 27. Mai 2026 werden am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr auf der Wer noch an der Mittwochsziehung teilnehmen möchte, muss seinen Spielschein rechtzeitig abgeben. Die Annahmeschlüsse unterscheiden sich je nach Bundesland nur geringfügig und liegen meist um 18 Uhr. In einigen Ländern endet die Teilnahme wenige Minuten früher.

Am Mittwoch findet abends um 18.25 Uhr die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 statt. Dabei werden innerhalb kurzer Zeit die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl ermittelt. Kurz danach stehen die Ergebnisse online zum Abgleich bereit. Die Ziehung kann auch im Live-Stream verfolgt werden.

Lotto.de bietet die Übertragung der Ziehung vom Mittwoch und Samstag kostenlos an. Der Stream startet in der Regel zeitgleich mit der Ziehung um 18.25 Uhr. Eine Übertragung findet auf der Seit





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