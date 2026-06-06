Lottoziehung: 50 Millionen Euro Jackpot am Samstag - So nehmen Sie teil und gewinnen

Bei den wöchentlichen Lottoziehungen am Mittwoch und Samstag haben Spieler die Chance auf den Jackpot. Am Samstag waren 50 Millionen Euro im Topf. Alle Informationen zur Teilnahme, den Ziehungszeiten, den Spielregeln und zur Gewinnauszahlung finden Sie hier.

Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lotto zahlen statt, bei der Spieler die Chance auf den Jackpot haben. Am Samstag waren 50 Millionen Euro im Jackpot .

Die Ziehung erfolgt jeweils um calcMittwoch 18:25 Uhr und Samstag 19:25 Uhr. Die Teilnahme ist online über LOTTO.de oder mit einem Spielschein bei den Annahmestellen der deutschen Lotto- und Totogesellschaften möglich. Auf dem Schein gibt es 12 Felder mit den Zahlen 1 bis 49, in denen jeweils sechs Zahlen angekreuzt werden können. Die Superzahl ergibt sich aus der letzten Ziffer der Spielscheinnummer.

Gewonnen wird, wenn mindestens zwei der gezogenen Zahlen plus Superzahl mit den getippten übereinstimmen. Der höchste Gewinn, der Jackpot, wird bei vollständiger Übereinstimmung der sechs Zahlen plus Superzahl ausgeschüttet. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Ergebnisse werden kurz nach der Ziehung online veröffentlicht.

Online-Teilnehmer erhalten bei Gewinn eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Bei größeren Gewinnen, insbesondere dem Hauptgewinn, muss der Anspruch direkt bei einer Lottostelle geltend gemacht werden. Der Spielschein ist dabei als Nachweis unerlässlich und darf nicht verloren gehen. Nach erfolgreicher Prüfung wird der Gewinn通常在 etwa einer Woche nach der Ziehung ausgezahlt





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