Louis Ducruet führt trotz seiner Verwandtschaft zur Fürstenfamilie von Monaco ein normales Leben. Heute feiert der Neffe von Fürst Albert seinen 34. Geburtstag.

Louis Ducruet führt trotz seiner Verwandtschaft zur Fürstenfamilie von Monaco ein normales Leben. Heute feiert der Neffe von Fürst Albert seinen 34. Geburtstag. In Monaco gibt es heute einen Grund zu feiern:Louis Ducruet feiert seinen 34. Geburtstag Der in Monaco geborene Louis ist ein Enkel von Grace Kelly und Neffe von Fürst Albert von Monaco , trägt aber – aufgrund der Entscheidung von seiner Mutter – genau wie seine Schwestern Pauline Ducruet und Camille Gottlieb keinen Adelstitel, einen Platz in der Thronfolge hat er trotzdem.

So ist es dem verheirateten Monegassen möglich, ein mehr oder weniger bürgerliches Leben abseits des royalen Trubels zu leben – und das steckt voller Leidenschaft und Liebe. Was es über Louis Ducruet zu wissen gibt, fasst BUNTE.de zu seinem Ehrentag zusammen. Louis Ducruet hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht Der 34-Jährige ging in Zürich zur Schule und absolvierte 2015 seinen Bachelor in Sportmanagement in den USA.

Advertisement

Advertisement

Die Leidenschaft für Sport, insbesondere für Fußball, scheint das Leben von Louis Ducruet maßgeblich zu prägen. Da er die royalen Pflichten größtenteils seinen Verwandten überlässt – dazu zählt unter anderem Louis' Cousine und Stilikone Charlotte Casiraghi – geht er einem gewöhnlichen Job nach. Als Assistent des Vize-Präsidenten beim Fußballclub AS Monaco kann er seiner Leidenschaft für Sport auch beruflich nachgehen.