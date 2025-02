Louis Klamroths überraschende Karriere: Vom Fußball-Star zum ARD-Moderator

Louis Klamroths Leben ist geprägt von unerwarteten Wendungen. Der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer begann seine Karriere früh in der Filmindustrie, fand aber seine wahre Berufung im Journalismus. Seine ungewöhnliche Biografie führt von einem Erdbeben-Engagement in Haiti über ein Studium in Amsterdam und London bis hin zur Moderation des erfolgreichen ARD-Talkshows „Hart aber fair“.

Louis Klamroth s Biografie hält einige überraschende Wendungen bereit. Der in Hamburg geborene Sohn des Schauspiel ers Peter Lohmeyer begann sein Leben vor der Kamera bereits früh. Bereits im Jahr 2001 war er in dem Kinderfilm „Der Mistkerl“ zu sehen. Als Teenager feierte Klamroth mit der Rolle des Matthias Lubanski in Sönke Wortmanns Fußball -Film „Das Wunder von Bern“ seinen Durchbruch – an der Seite seines Vaters.

Fußball spielte in seinem Leben eine Rolle, er trainierte in seiner Jugend beim Hamburger Traditionsclub „Altona 93“. Selbst fernzusehen war in seinen jungen Jahren eine Ausnahme, wie er 2022 in einem Instagram-Post verriet: „Meine Geschwister und ich durften höchstens mal Schloss Einstein oder Pfefferkörner einschalten“, schrieb er damals. Nach seinem Abitur engagierte er sich in Guatemala für SOS-Kinderdörfer, kurz darauf in Haiti, wo das verheerende Erdbeben im Jahr 2010 viel Leid hinterlassen hatte.Louis Klamroth: Der ungewöhnliche Weg zum ARD-Moderator„An einigen Erlebnissen habe ich sicher noch ganz schön zu knabbern, aber das kriege ich schon hin“, sagte Klamroth, der seine Erfahrungen damals in einem Internetblog (www.haiti-blog.de) festhielt. „Die schreien zur Begrüßung immer laut ,Blanc‘, da meine Haut und Haare so weiß sind“, erzählte Klamroth damals laut Hamburger Abendblatt. „Dann darf jeder einmal meine Haare berühren und meine riesige Nase anfassen.“ Nach dem Engagement folgte allerdings nicht das Naheliegende: Klamroth besuchte keine der renommierten Schauspielschulen in Berlin oder München, sondern studierte Politik und Wirtschaft an der Vrije Universiteit Amsterdam und an der Londoner School of Economics (LSE). Kameras und der Journalismus blieben aber ein Teil im Leben des heutigen Moderators, handelt es sich doch um „Familiensache“: Seine Mutter arbeitete als Kameraassistentin, die Großtante – Wibke Bruhns – war die erste Frau in einer Nachrichtensendung der Bundesrepublik („heute“ im ZDF). Sein journalistisches Talent zeigte sich früh. 2016 startete er mit „Klamroths Konter“ eine eigene Polit-Talkshow auf n-tv, in der er hochrangige Gäste mit ungewöhnlich direktem Interviewstil konfrontierte. Im Jahr 2018 gewann Klamroth damit den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“. Später moderierte er auf ProSieben das Format „ProSieben Bundestagswahl-Show“, das junge Menschen für Politik begeistern sollte. Als sich Moderator Frank Plasberg zurückzog, fiel die Wahl für den ARD-Talk „Hart aber fair“ im Jahr 2023 auf den jungen Journalisten. Im Interview mit dem Branchenmagazin „DWDL“ machte er transparent, dass er mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert ist





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Louis Klamroth ARD Moderator Karriere Journalismus Politik Schauspiel Fußball Erdbeben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stindls Karriere nach der Karriere: 'Das habe ich unterschätzt'Nach 376 Bundesliga- und 57 Zweitliga-Spielen war vor einem halben Jahr Schluss: Lars Stindl beendete seine Karriere. Inzwischen ist er Co-Trainer der deutschen U 20. Eine Aufgabe, die ihm eine Menge gibt.

Weiterlesen »

Kontroverse um Klamroths Aussage zu Gruppenvergewaltigungen und AsylbewerberDer TV-Moderator Louis Klamroth löste mit einer Aussage über Gruppenvergewaltigungen und Asylbewerber im Kontext einer AfD-Politikerin, die von hohen Zahlen an Gewaltdelikten durch Zuwanderer sprach, eine große Kontroverse aus. Klamroth betonte, dass die genaue Herkunft der Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen nicht immer erfasst werde und auch ein australischer Austauschstudent unter dem Label „Nichtdeutsch“ fallen könnte, was zu heftigen Diskussionen im Internet führte.

Weiterlesen »

Pro & Contra: Hätte Ronaldo seine Karriere beenden sollen?An Cristiano Ronaldo schieden sich schon immer die Geister, sportlich wie charakterlich. Doch wie steht es um das Karriereende des seit heute 40-Jährigen? Zwei kicker-Reporter haben dazu höchst unterschiedliche Ansichten.

Weiterlesen »

Pro & Contra: Hätte Ronaldo seine Karriere beenden sollen?An Cristiano Ronaldo schieden sich schon immer die Geister, sportlich wie charakterlich. Doch wie steht es um das Karriereende des seit heute 40-Jährigen? Zwei kicker-Reporter haben dazu höchst unterschiedliche Ansichten.

Weiterlesen »

Real-Madrid-Legende Marcelo beendet seine KarriereNach Fluminense noch mal ein neuer Verein? Nein, Linksverteidiger-Legende Marcelo hängt die Schuhe an den Nagel. Mit 36 Jahren hört der Brasilianer offiziell auf.

Weiterlesen »

Chris Rock: Seine Karriere nach der Oscar-Ohrfeige von Will SmithDie Ohrfeige, die sich Chris Rock 2022 auf der Oscar-Bühne einhandelte, mag verschallt sein, vergessen ist der Eklat aber nicht. Wie aber verlief die Karriere des Komikers und Schauspielers seit dem Vorfall?

Weiterlesen »