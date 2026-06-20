Louis Kleemeyer: Goldmedaillengewinner im Tennis und Gründer von Unique United

Louis Kleemeyer ist mehr als nur ein Tennis-Spieler. Er hat nicht nur erfolgreich auf dem Tennisplatz gespielt, sondern auch als Gründer von Unique United eine Plattform geschaffen, um Menschen mit geistiger Behinderung barrierefreie Angebote zu präsentieren. Kleemeyer hat jedoch nicht nur mit Ablehnung zu kämpfen, sondern auch mit Ämtern und Bürokratie. Seine Entwicklung war langsamer - beim Sprechen, Lernen, Bewegen. "In der Schule wurde ich gemobbt und ausgegrenzt", sagt er. Kleemeyer gibt Coachings für Arbeitgeber, sensibilisiert für das Thema Inklusion und leitet das Team für Barrierefreiheit und Sprach-Services für die Nationalen Spiele im Saarland.

Louis Kleemeyer (25) und sein Bruder Ben (27) liegen im entscheidenden Tiebreak im Doppel-Finale schon 3:8 hinten.

"Ich habe zu Louis gesagt: Wir müssen einfach weitermachen", sagt Bruder Ben. Und die riesige Aufholjagd startet. 12:10 - Gold!

"Ich kann nicht mehr", sagt Louis. Seufzt. Lacht. Und lässt sich feiern.

Louis Kleemeyer ist mehr als nur ein Tennis-Spieler. Vor viereinhalb Jahren gründete er Unique United, eine Plattform von und für Menschen mit geistiger Behinderung. Dort können Firmen, Verbände, Bildungsträger und Vereine barrierefreie Angebote online stellen - ein Stepstone für Menschen mit Behinderung. Während seiner Geburt gab es Komplikationen.

Er atmet zwischenzeitlich nicht und musste wiederbelebt werden. Seine Entwicklung war langsamer - beim Sprechen, Lernen, Bewegen.

"In der Schule wurde ich gemobbt und ausgegrenzt", sagt er. Louis Kleemeyer hat jedoch nicht nur mit Ablehnung zu kämpfen. Vor der Gründung seiner Plattform kämpfte er mit Ämtern und Bürokratie.

"Die Leute sagen: Geh in der Werkstatt arbeiten. Du verstehst nichts von Finanzen. Du kannst doch nicht gründen", sagt er. Doch, kann er.

Und noch mehr: Kleemeyer gibt Coachings für Arbeitgeber, sensibilisiert für das Thema Inklusion. 2024 ist er zu Gast in der TV-Sendung "Die Liste ist noch nicht vorbei. Für die Nationalen Spiele im Saarland leitet Kleemeyer das Team für Barrierefreiheit und Sprach-Services. Schilder in einfacher Sprache, Gebärdenübersetzer bei der Eröffnungsfeier und bei Pressekonferenzen - all das geht auf den Goldmedaillengewinner im Tennis zurück. Kleemeyer sagt: "Alles was ich tue, tue ich für Inklusion.

Ich bin ein Bindeglied zwischen den Welten. " Und ein Vorbild





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Unique United Barrierefreiheit Inklusion Coachings Nationales Spiele

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hündin Lu wird zur Blutspenderin und rettet den Französischen Bulldoggen LouisIn einer dramatischen Notsituation rettet eine Hundebesitzerin durch eine spontane Blutspende ihrer Hündin dem kranken Hund einer bekannten Influencerin das Leben. Die Geschichte zeigt Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt in der Hundebesitzer-Community.

Read more »

Louis Vuitton Travel Book: So künstlerisch erweitert dieses neue Kunstbuch unsere Perspektive auf BerlinDie neuste Ausgabe der “Louis Vuitton Travel Books” widmet sich Berlin. Wir haben mit Miroslav Sekulić-Struja gesprochen, dem Künstler, der es gestaltet hat.

Read more »

(+) Max Schmeling: Der Kampf gegen Joe Louis, der ihn unsterblich machte90 Jahre nach dem Sensationssieg: Wie aus dem deutschen Boxidol ein Aushängeschild der NS-Propaganda wurde – und später ein Coca-Cola-Unternehmer in Hamburg

Read more »

So verbringen George, Charlotte und Louis ihre Zeit auf dem LandWährend eines Besuchs im Apricot Centre in Dartington verrät Prinz William ein gemeinsames Familienhobby und das hat so gar nichts mit königlichem Glamour zu tun.

Read more »