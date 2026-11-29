Louis Vuitton plant Austausch von China-Chef DiCicco nach deutlichem Umsatzeinbruch – Bloomberg

bereitet nach weniger als zwei Jahren im Amt die Ablösung seines Chefs für das chinesische Festland, Daniel DiCicco, vor. Das Aushängeschild der Luxusbranche reagiert damit auf einen drastischen Umsatzeinbruch in diesem Schlüsselmarkt, wie Bloomberg News am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Der geplante Abgang von DiCicco, President und CEO von Louis Vuitton für das chinesische Festland, sei sowohl auf die Unzufriedenheit des Mutterkonzernsmit der regionalen Entwicklung der Marke als auch auf persönliche Präferenzen DiCiccos zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. LVMH prüfe eine neue Funktion für DiCicco in Japan, wo seine Familie lebt.

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Der Führungswechsel folgt auf ein ernüchterndes drittes Quartal, in dem die schwache Nachfrage in China den Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan um 5 % nach unten zog – die einzige Region mit einem Rückgang. Verschärft wurde der Abschwung durch nationalistische Gegenreaktionen vor Ort, nachdem das französische Modehaus einen Rechtsstreit wegen Markenrechtsverletzung gegen die lokale Getränkekette Molly Tea gewonnen hatte.