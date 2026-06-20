Louise Rohrers Kollegen sorgen für Gänsehautmoment bei Saar Panthers Spiel

Neun Arbeitskollegen der Saarpfalz-Werkstatt reisen zum Basketballspiel ihrer Kollegin Louise Rohrer an und sorgen mit ihrem Support für einen emotionalen Höhepunkt. Die Geschichte zeigt die Kraft von Gemeinschaft und Anerkennung jenseits des sportlichen Ergebnisses.

Louise Rohrer erlebt beim letzten Hauptrundenspiel ihrer Saar Panthers gegen die Tigers Tübingen eine besondere Überraschung: neun Arbeitskolleginnen und -kollegen ihrer Werkstatt reisen an, um sie lautstark zu unterstützen.

Schon beim Einwerfen zeigt Louise unermüdlichen Einsatz unter dem Korb, wirft einen Ball nach dem anderen und quittiert jeden Treffer mit ansteckendem Lachen. Falls ein Wurf danebengeht, bleibt sie gelassen - der nächste sitzt, wieder mit einem breiten Grinsen. Der Höhepunkt kommt Ende des zweiten Viertels: Louise, in pinken Schuhen, schwarzem Trikot und pinkem Haarband, betritt das Spielfeld. Unter großem Jubel ihrer angereisten Fans - den Kollegen aus der Saarpfalz-Werkstatt für angepasste Arbeit in Blieskastel-Webenheim - wird sie begeistert empfangen.

Das Banner "Louise Go!

" hatte der Fanclub erst am Morgen gebastelt, bevor die Gruppe zum Sportcampus in Saarbrücken aufbrach. Die Stimmung ist ausgelassen, zumal die Fans blau-weiße Pompons dabei haben. Selbst wenn das gegnerische Team aus Tübingen punkten sollte, wird mitgefeiert. Louise selbst kommt im Spiel auf drei Würfe, erzielt jedoch keine Punkte.

Das ist jedoch zweitrangig, ebenso wie der letztendliche Spielausgang. Wichtiger ist die positive Ausstrahlung und die Freude, die Louise und ihr Team vermitteln. Die Aktion unterstreicht, dass Anfeuern genauso wichtig ist wie Teilnehmen, dass Unterstützung statt Ausgrenzung zählt und man stolz sein kann - nicht nur auf die eigenen Leistungen, sondern auch auf die der Mitmenschen. Die Geschichte verdeutlicht, wie Gemeinschaft und Wertschätzung am Arbeitsplatz über den sportlichen Kontext hinaus wirken können.

Die Werkstatt für angepasste Arbeit bietet Menschen mit und ohne Behinderung eine sinnvolle Tätigkeit, hier in der Wäscherei. Die gemeinsame Fahrt zum Spiel und die kreative Unterstützung zeigen, wie Kolleginnen und Kollegen zusammenstehen und sich ermutigen. Solche Momente stärken das Miteinander und setzen ein Zeichen für Inklusion und Solidarität, weit über die Grenzen des Basketballfelds hinaus.

Louise Rohrers Strahlen während des Spiels, ihr ungekünstelter Jubel über jeden noch so kleinen Erfolg, spiegelt genau diesen Geist wider - eine Haltung, die im Alltag oft zu kurz kommt, aber hier greifbar wird. Die Saar Panthers als Team profitieren nicht nur von sportlichem Einsatz, sondern auch von solchen emotionalen Impulsen von außen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Begeisterung auch in Zukunft Nachahmer findet und zeigt, dass Erfolg nicht nur in Punkten gemessen wird, sondern in gemeinsamen Erlebnissen und der Freude am Dabeisein





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