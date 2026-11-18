Eva Benetatou verlässt die Dating-Show Love Island VIP freiwillig, nachdem Partner Jannik Kontalis unerwartet aussteigen musste. Die Folgen der Paarungstrennung.

In der vierten Staffel der beliebten Dating-Show Love Island VIP kam es zu einem emotionalen Tiefpunkt, der das Ende einer frischen Romanze markierte. Die 34-jährige Eva Benetatou brach in Tränen aus, als ihr Partner Jannik Kontalis (30) die Produktion überraschend verlassen musste. Nach dieser unerwarteten Wendung traf Benetatou die folgenschwere Entscheidung, ebenfalls freiwillig aus der Show auszusteigen, da sie sich für die Liebe entschieden hatte.

Ursprung der Paarungstrennung und Test

Die Produzenten von Love Island VIP hatten eine strenge Teststruktur für die aktuellen Paare eingeführt, um die Stabilität der neuen Beziehungen zu prüfen. Als zentraler Mechanismus dieses Experiments wurden die Paare räumlich voneinander getrennt. Während die weiblichen Teilnehmerinnen in der Hauptresidenz, bekannt als Villa Nummer eins, verblieben, bezogen die männlichen Teilnehmer ein zweites, separates Domizil. Diese räumliche Distanz diente dazu, die Treue und Bindung der Paare unter Druck zu setzen.

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Gleichzeitig zu dieser Trennung checkten drei neue weibliche Teilnehmerinnen in die Villa der Männer ein. Diese Konstellation schuf die Gelegenheit für flirtende Interaktionen außerhalb der festen Partnerschaften. Die Produzenten nutzten diese Situation, um zu beobachten, wie die Islander auf die neue Reize reagierten und ob ihre bisherigen Verpflichtungen gegenüber ihren Partnern Bestand hatten. Viele Teilnehmer zeigten in dieser Phase bereits Interesse an den Neuzugängen.

Janniks Loyalität und das Ende der Beziehung

In der ersten Phase des Experiments blieb Jannik Kontalis seiner Partnerin Eva Benetatou jedoch treu. Im Gegensatz zu anderen männlichen Teilnehmern, die sich den neuen Damen zuwandten, dachte Kontalis einzig an Benetatou. Sein Fokus lag darauf, die Beziehung zu stabilisieren und die Trennung zu überstehen, ohne durch Ablenkungen gestört zu werden. Diese Loyalität zeigte sich auch während der Paarungszeremonie, bei der die Neuzugänge ihre Partnerwahlen trafen.

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Bei dieser Zeremonie entschied sich keine der drei neuen Damen für Jannik Kontalis. Diese Abstinenz bestätigte seine vorherige Zurückhaltung und unterstrich seine Fokussierung auf Eva Benetatou. Dennoch war das Ergebnis für das Paar nicht siegreich, da die Show einen anderen Ausgang für Kontalis vorsah. Die Entscheidung der neuen Teilnehmerinnen, ihn nicht zu wählen, bedeutete jedoch nicht sein sofortiges Ausscheiden aus der Produktion.

Der Schockmoment und Benetatus Reaktion

Eva Benetatou gingInitially davon aus, dass die bevorstehende Ankündigung nur ein Scherz der Produzenten sei. Sie glaubte, dass Jannik Kontalis in die andere Villa zurückkehren und die Trennung beendet würde. Ihre Vorfreude war groß, als sie die Nachricht erhielt. Kontalis reagierte ebenfalls hochmotiviert und rief voller Erwartung: Schatz, ich komme! Baby!. Diese Worte zeugen von seiner Gewissheit, dass die Beziehung fortbestehen würde.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die TV-Show für Jannik Kontalis tatsächlich zu Ende war. Er musste die Produktionsstätte unverzüglich verlassen. Als Eva Benetatou davon erfuhr, brach sie in Tränen aus. Der Schock über den unfreiwilligen und plötzlichen Abschied war für sie verheerend. Der Moment, in dem sie sich in seine Arme schließen wollte, wurde ihr gewaltsam genommen. Dies markierte den emotionalen Höhepunkt ihrer Zeit in der Sendung.

Freiwilliger Ausstieg und Folgen für die Show

Am Tag nach dem Exit von Kontalis packte Eva Benetatou ihre Sachen. Sie teilte dem Team von Love Island VIP mit, dass sie die Villa verlassen wolle. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass sie sich für die Liebe entschieden habe. Der Verbleib in der Show ohne ihren Partner verlor für sie jeden Sinn. Sie bezeichnete die Zeit auf der Insel als unglaubliche Reise, die ihr Herz wieder geöffnet habe, dennoch blieb sie nicht.

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Die übrigen Islander hatten später die Möglichkeit, ein bereits ausgeschiedenes Paar zurück in die TV-Show zu voten. Sie stimmten über das Schicksal von Kontalis und Benetatou ab. Die Mehrheit der Teilnehmer entschied sich jedoch nicht für die Rückkehr des Paares. Stattdessen votierten sie für das Model Greta (26) und den YouTuber Rafael (31), die somit die Chance auf eine Rückkehr erhielten. Damit endete die Episode für Benetatou und Kontalis endgültig.