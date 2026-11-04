Love Island VIP: Greta Barthel und Rafael Neugart müssen die Villa verlassen

Dramatisches Ende bei Love Island VIP: Greta Barthel und Rafael Neugart scheitern beim Blitzvoting. Das Paar verlässt die Villa vorzeitig nach heftigen Konflikten.

Die Beziehung von Greta Barthel und dem YouTuber Rafael Neugart endete abrupt auf der Insel. Das Model Greta Barthel (26) und Rafael Neugart (31), bekannt als RayFox, mussten am letzten Abend der Staffel die Villa von Love Island VIP verlassen. Auslöser für dieses schlagartige Ende war ein chaotisches Blitzvoting unter den verbliebenen Pärchen, das zu emotionalen Ausbrüchen und tiefer Enttäuschung führte.

Durchfall des Blitzvotings in der Villa

Das geplante Voting sollte darüber entscheiden, welches der verbleibenden Couples die geringsten Chancen auf zukünftigen Liebesglück hat. In der Theorie eine einfache Aufgabe, in der Praxis jedoch ein Desaster. Die Islanderinnen und Islanders gerieten schnell aneinander, da sich die Meinungen stark teilten. Moderatorin Sylvie Meis (48), die den Prozess moderierte, zeigte sich im Studio sichtlich sprachlos über die Dynamik, die sich innerhalb der Villa entwickelte. Die Situation eskalierte schnell, als die Ergebnisse vorlagen und Greta und Rafael als das Paar mit dem wenigsten Potenzial markiert wurden.

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Auslöser Giuliano Hediger und Celina Köther

Die Wurzeln für die Entscheidung liegen in den Ereignissen vor dem Voting. Der Kandidat Giuliano Hediger (26) zog nach einem Besuch in der Private Suite die Notbremse. Er erklärte seiner Partnerin Celina Köther (23), dass er keine romantischen Gefühle mehr für sie empfindet, sondern nur noch Freundschaft. Diese Trennungssituation prägte die Stimmung unter den Insulanern erheblich. Viele Teilnehmer sahen in dem Paar Giuliano und Celina als das schwächste Glied der Kette, was die Dynamik des folgenden Votes massiv beeinflusste.

Sylvie Meis kritisiert mangelnde Einsicht

Rafael Neugart (31) äußerte seine Verwirrung öffentlich und betonte, dass er in der Situation neutral agieren wollte. Er sei verwirrt darüber, dass das Team genau diejenigen ausgewählt habe, die er persönlich für weniger problematisch hielt. Moderatorin Sylvie Meis (48) verabschiedete sich nicht ohne Vorwurf von den Teilnehmern. Sie appellierte an das Gewissen der Islander mit den Worten: Denkt ein bisschen darüber nach, was ihr hier getan habt. Diese Aussage unterstrich die emotionale Belastung und die moralische Dimension des Votings für alle Beteiligten.

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Greta Barthel fühlt sich benachteiligt

Für Greta Barthel (26) war das Ergebnis ein harter Schlag. Sie bezeichnete die Entscheidung als unsinnig und betonte die besonderen Umstände ihrer Beziehung. Da sie in Singapur lebt, war die Teilnahme an Love Island VIP eine einzigartige Möglichkeit, Zeit mit Rafael zu verbringen. Sie warf den anderen Insulanern vor, ihnen diese Chance genommen zu haben, sich besser kennenzulernen. Tränengebeugt erklärte sie gegenüber Rafael, dass diese Entscheidung für sie keinen logischen Sinn ergab, da die Beziehung durchaus Potenzial gehabt hätte.

Interne Konflikte bestimmen die Abstimmung

Das Votingsystem hat die Gruppe in zwei Lager gespalten. Reality-Star Eva Benetatou (34) gab zu, dass ihre Stimme primär von außenem Druck und persönlichen Verbindungen beeinflusst wurde. Sie folgte dem Willen ihres Partners Jannik Kontalis (30). Benetatou räumte ein, dass Giuliano ein guter Freund ist und dies die Entscheidungsfindung beeinflusste. Gleichzeitig beteuerte Nelson Henry (26), die Partnerin von Henna Urrehman (27), dass sie ohne den Gruppendruck Giuliano und Celina gewählt hätte. Trotz dieser internen Differenzen und des schlechten Gewissens einiger Teilnehmer blieb das Endresultat bestehen. Greta Barthel und Rafael Neugart müssen die Show daher verlassen, was im Studio für große Bestürzung sorgte.