Love Island VIP: Hanna Weig umwirbt Tim und destabilisiert das Paar

Hanna Weig flirtet offen mit dem vergebenen Tim und bringt dessen Partnerin Marla Slengard zur Verzweiflung. Die Spannungen auf der Insel eskalieren.

Die Dynamik in der Reality-TV-Sendung Love Island VIP ändert sich drastisch seit dem Einzug des neuen Models Hanna Weig. Die 30-Jährige, die bereits als ehemaliges Playboy-Modell sowie als Ex-Partnerin von Jörn Schlönvoigt und früheres Model von US-Sänger Jason Derulo bekannt ist, hat das Geschehen auf der Insel sofort an sich gerissen. Kaum hatte sie das Liebes-Atoll betreten, geriet das erste Paar der Show in eine schwere Krise. Die Ursache liegt in ihrem offenen Verhalten gegenüber einem bereits vergebenen Reality-TV-Star, was die emotionalen Bindungen im Wettbewerb massiv auf die Probe stellt.

Mechanik der Trennung und neue Bewohner

Die Grundstruktur des Formates spielt Hanna Weig in die Hände, da die Teilnehmer in zwei separate Unterkünfte aufgeteilt sind. Während die weiblichen Kandidaten weiterhin das ursprüngliche Haus bewohnen, residiert die männliche Hälfte in einer benachbarten zweiten Villa. Um den Männern dort die Langeweile zu vertreiben, wurden mehrere neue Teilnehmerinnen in Form von drei als "Granaten" bezeichneten Frauen nachgezogen. Unter diesen Neuzugängen befindet sich auch die 30-jährige Hanna Weig. Dieses System der räumlichen Trennung ermöglicht es den einzelnen Gruppen, intensiv neue Verbindungen einzugehen, ohne dass die Paare in der Regel sofort eingreifen können.

Also read Mitch Kniat neuer Holstein Kiel Trainer nach Tim Walter Abgang

Offene Avancen gegen den Willen des Partners

Tim, einer der männlichen Teilnehmer, befindet sich aktuell in einer festen Beziehung mit der 26-jährigen Isländerin Marla Slengard. Für Hanna Weig stellt diese Tatsache jedoch kein Hindernis dar. Ihr selbst zugeordnetes Motto lautet klar: "Wenn ich was will, dann kriege ich das!" Sie macht Tim gegenüber deutlich seine Aufmerksamkeit zuteil und sucht stets das tiefe Gespräch mit ihm. Tim selbst beschreibt die entstehende Verbindung mit den Worten, dass er erkenne, da sei eine Verbindung. Er gibt offen zu, dass er in seiner Single-Phase sofort schwach geworden wäre, was den Grad der Anziehung unterstreicht.

Die Taktik von Hanna Weig funktioniert. Als Tim während eines Spiels aufgefordert wird, die Frau zu küssen, die er als die hübscheste empfindet, führt er seine Handlung mit Hanna Weig aus. Er küsst sie zärtlich auf den Hals, eine Geste, die deutlich über die normalen Spielregeln hinausgeht und die bestehende Beziehung zu Marla Slengard direkt bedroht. Diese Szene markiert den Wendepunkt, an dem die heimlichen Avancen in ein öffentliches Signal der Loyalitätsverlust umgewandelt werden.

Advertisement

Emotionale Eskalation und Gegenreaktionen

Gleichzeitig erlebt auch die weibliche Seite der Villa eine ähnliche Dynamik. Marla Slengard lässt sich von dem 31-jährigen Paco Herb bezirzen, einem weiteren neuen Teilnehmer. Als Tim und Hanna ihre Flirtaktion per Nachricht an Marla weiterleiten, reagiert sie schockiert. Das Foto oder die Information löst bei ihr unmittelbare Tränen aus. Marla schluchzt offen: "Das verletzt mich schon. Ich habe einfach Angst." Ihre Verzweiflung zeigt, wie tief die emotionale Bindung noch ist, obwohl die gegenseitige Treue bereits bröckelt. Sie kann nicht glauben, was sie auf ihrem Handyfoto gesehen hat, was die Glaubwürdigkeit ihrer Beziehung weiter untergräbt.

Als Tim schließlich von dem Flirt seiner Partnerin mit Paco Herb erfährt, reagiert Hanna Weig provokativ. Sie stichelt gegenüber Tim: "Dann kannst du es ja eh vergessen." Dies ist eine direkte Konsequenz der ungleichen Behandlung und zeigt das strategische Kalkül der Neuankömmlinge. In einer kleineren Runde unter anderen islandischen Teilnehmerinnen raunt Hanna Weig zudem leise zu: "Ihr glaubt gar nicht, wie viel Lust ich hätte, Tim zu küssen." Diese Äußerungen dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern sind gezielte psychologische Angriffe, um die Unsicherheit in den verbliebenen Paaren zu verstärken.

Auswirkungen auf die Show und folgende Tage

Die aktuelle Situation in Love Island VIP illustriert, wie schnell Vertrauen in einer isolierten Umgebung zerstört werden kann. Die Kombination aus räumlicher Trennung und der gezielten Einführung attraktiver Neuzugänge schafft ein Umfeld, in dem Versuchung die Regel ist. Für Hanna Weig ist es ein strategischer Sieg, da sie durch ihre Aggressivität die Aufmerksamkeit der gesamten Insel auf sich zieht. Tim steht nun vor der schwierigen Entscheidung, ob er seiner aktuellen Partnerin Marla Slengard die Treue hält oder der neuen Chemie mit Hanna Weig folgt.

Die Zukunft der beiden Paare hängt davon ab, wie sie mit den emotionalen Konsequenzen der vergangenen Tage umgehen. Marla Slengard muss lernen, mit den Schmerzen des verratenen Vertrauens umzugehen, während Tim beweisen muss, dass seine Bindung zu ihr mehr wert ist als die aktuelle Aufmerksamkeit. Die Dynamik zwischen den Geschlechtern und den neuen Bewohnern wird die kommenden Episoden dominieren. Zuschauer werden beobachten müssen, ob die Paare standhalten oder ob die neue Ordnung der Insel die alten Bindungen endgültig zerreißt.