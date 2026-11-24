Drama bei Love Island VIP: Marla Slengard betrügt Tim Kühnel mit Paco Herb. Die Folgen 19 und 20 zeigen den Eklat, das Geständnis und das Ende der Beziehung.

Ein bisher einmaliger Showdown erschüttert die aktuelle Staffel der Reality-Show Love Island VIP. Über einen längeren Zeitraum sorgte ein explosives Liebesdreieck für erheblichen Wirbel in der Villa. In dieses Konfliktfeld verwickelt sind die Reality-TV-Stars Marla Slengard im Alter von 26 Jahren, ihr feste Partnerin Tim Kühnel mit 30 Jahren sowie der Moderator und TV-Hallodri Paco Herb, der 31 Jahre alt ist. Dieser heftige Konflikt erreichte in den Folgen 19 und 20 einen spektakulären Höhepunkt.

Skandal in Folgen 19 und 20 auf RTL Plus

Die beiden Episoden 19 und 20, die ab sofort auf der Streaming-Plattform RTL Plus verfügbar sind, enthüllen die Hintergründe des Dramas. Zuvor hatte es zwischen Marla und Tim deutlich gefunkt, was sie zu einem festen Paar machte. Kurz darauf zog der Nachzügler Paco als dritter wichtiger Akteur in das Geschehen ein. Paco war mit Marla zuvor bereits kurzzeitig liiert gewesen, bevor sie sich Tim zuwandte.

Also read Temptation Island VIP: Josua stürmt zu Larissa – und das hat drastische Konsequenzen!

Trotz der bestehenden festen Beziehung zwischen Marla und Tim knisterte es zwischen Marla und Paco erneut. Paco Herb sah sich wenige Zeit später gezwungen, die Villa zu verlassen, da er es nicht schaffte, ein festes Couple zu bilden. Dennoch blieb die Verbindung zu Marla bestehen, was das Fundament der aktuellen Krise bildete.

Trennungshaus und heimliche Begegnungen

Das eigentliche Drama entfachte jedoch erst danach richtig. Um die Loyalität der Paare zu testen, produzierte das Format Love Island VIP die Gruppen in separaten Villen auf. In diese Unterkünfte zogen jeweils drei attraktive neue Teilnehmer mit, sogenannte Granaten. Unter diesen Neuzugängen befand sich auch Paco, der damit überraschend in Marlas Domizil zurückkehrte.

Advertisement

Die Situation eskalierte, als sich die Tore zur privaten Suite der beiden Partner überraschend öffneten. Die letzte Zurückhaltung war daraufhin endgültig aufgehoben. Marla und Paco verschwanden relativ schnell unter der Bettdecke. Marla rief ihrem Gegenüber enthusiastisch zu: Komm her, mein Schatz. In der Folge küssten sie sich und tauschten Zärtlichkeiten aus, was die Treueprüfung zunichtemachte.

Das Geständnis und die Konfrontation

Als alle Islander wieder zusammengelegt wurden, platzte der Ballon. Marla beichtete unter Tränen ihrem Partner Tim die Nacht mit Paco. Sie gab an: Wir haben uns kurz geküsst. Tim, der sich gehörnt fühlte, war absolut fassungslos. Von seinem Nebenbuhler wollte er unbedingt genau wissen, was sich in der Villa zugetragen hatte.

Paco Herb schenkte Tim reinen Wein ein und bestätigte die Eskalation. Er erklärte: Es gab auf jeden Fall einen Kuss. Zudem fügte er hinzu, dass sie schon sehr an ihm rumgefummelt habe. Für Tim war dies ein massiver Schock. Der Betrogene reagierte zutiefst enttäuscht auf diese doppelte Lüge, nämlich die Tat selbst und die nachträgliche falsche Darstellung. Er verkündete: Damit hat sie die Beziehung komplett zerschossen.

Öffentliche Bloßstellung und finale Trennung

Die Situation verschärfte sich im Rahmen einer sogenannten Movie Night weiter. Love Island VIP präsentierte Marlas und Pacos intime Szenen allen Teilnehmern auf einem großen Bildschirm. Während sich Marla vor Scham in Grund und Boden schämte, war die Lage für Tim unhaltbar geworden.

Advertisement

Für Tim stand die Trennung durch diese öffentliche Zurschaustellung der Untreue endgültig fest. Die Show hat damit eine der drastischsten Entwicklungen der bisher ausgestrahlten Staffeln geliefert. Die Kombination aus heimlicher Affäre, Lüge gegenüber dem Partner und der anschließenden öffentlichen Enthüllung sorgte für das bis dahin größte Drama in der Geschichte von Love Island VIP.