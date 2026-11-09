Love Sucks: Damian Hardung und Vampire in der ZDF-Mediathek

Die neue Vampirserie Love Sucks mit Damian Hardung und Havana Joy bietet romantischen Horror und gesellschaftliche Metaphern. Kostenlos streamen bis zum Maxton Hall Finale.

Die neu ausgestrahlte Vampirserie Love Sucks bietet eine attraktive Alternative für Fernsehzuschauer, die nach Unterhaltung zwischen dem Finale der Serie Maxton Hall suchen. Die Produktion des öffentlich-rechtlichen Senders ZDFneo wird kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar gestellt und lockt mit einer modernen Neuinterpretation der tragischen Liebesgeschichte Romeo und Julia. Der Fokus liegt dabei auf einer unsterblichen Romanze, die sich gegen gesellschaftliche Grenzen und alte Feindschaften durchsetzen muss.

Handlung: Unmögliche Liebe zwischen Vampir und Sterblichen

Die zentrale Handlung folgt den beiden Hauptcharakteren Ben von Greifenstein, dargestellt von Damian Hardung, und Zelda Zoris, gespielt von Havana Joy. Beide Protagonisten lernen sich zufällig auf einem Rummelplatz kennen, nachdem sie sich zuvor in einem Boxkampf begegnet sind. Es entsteht sogleich der Eindruck, als wären die beiden aus fundamental unterschiedlichen Welten stammenden Personen füreinander bestimmt. Ein dunkles Geheimnis verbindet sie jedoch, das ihre Beziehung langfristig bedrohen wird.

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Die Welt in dieser Geschichte ist strikt in die Bereiche von Licht und Schatten unterteilt. Sobald die Dämmerung einbricht, lauert in der Dunkelheit ein bittersüßer Tod, der durch vampirische Wesen verkörpert wird. Ben ist einer dieser unsterblichen Blutsauger, die zwar wie Menschen aussehen, aber einen teuflischen Fluch tragen. Ihre Liebe steht im Zentrum eines unüberwindbaren Konflikts, der über das persönliche Schicksal der beiden hinausreicht.

Konflikt: Vampirjäger-Familie gegen die unsterblichen Wesen

Während Ben als Vampir lebt, ist seine Geliebte Zelda unwissentlich aus einer Familie von Vampirjägern entsprungen. Ihr Vater und ihr Bruder sind vollständig in das düstere Geheimnis der unsterblichen Blutsauger eingeweiht. Diese beiden männlichen Figuren haben sich zur Mission gemacht, die als unmenschlich empfundenen Wesen ausnahmslos zu vernichten. Dies führt zu einer tiefen Fehde, die auf beiden Seiten bereits zu traumatischen Verlusten geführt hat.

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Zwischen diesen unversöhnlichen Fronten versuchen Ben und Zelda verzweifelt, einen Platz für ihre junge Liebe zu finden. Die Serie thematisiert dabei die Frage, ob ihre Verbundenheit wirklich für die Ewigkeit bestimmt ist. Serienschöpfer Marc O. Seng bezeichnet Love Sucks als ein metaphorisches Spiegelbild der modernen, kapitalistischen Gesellschaft. Damit verbindet er klassische Genreelemente mit einer zeitgemäßen Erzählperspektive.

Inszenierung und Kritiken: Preisgekrönte Produktion mit Charme

Die Produktion wurde beim Filmfest München 2024 mit dem Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die mystisch-mitreißende Inszenierung, die unexpected blutigen Einsätze sowie die interessante Dynamik zweier Brüder. Diese suchen den Sinn in der Unsterblichkeit auf völlig unterschiedliche Weise. Die Serie kombiniert Vampir-Romanze, Drama und Horror zu einer Einheit, die als perfekte Halloween-Unterhaltung gilt.

Obwohl die Dialoge in einigen Passagen als etwas hölzern empfunden werden, wird dies durch überzeugende Darstellungen und eine starke Chemie im Cast wettgemacht. Die visuellen Kontraste sowie interessante Rückblenden verleihen der Geschichte zusätzliche emotionale Tiefe. Damian Hardung erscheint in der Rolle des geplagten Unsterblichen mit seiner sensitiven Ader und der Schwäche für schöne Sterbliche wie die ideale Wahl für diesen Part.

Konsequenzen: Streaming-Angebot für ZDFneo-Nutzer

Für Zuschauer, die bereits aus der Serie Maxton Hall bekannt sind, bietet die MediaTech-Plattform eine nahtlose Erfahrung. Die Serie entfaltet ihre Wirkung von Folge zu Folge und zeigt dabei immer mehr Potenzial. Sie gilt als gelungenes und erfrischendes Beispiel für eine Produktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genre-Fans können hier durchaus Spaß an schaurig-schönen Gruselmomenten im Herbst finden.

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Das kleine Highlight des Soundtracks wird durch den Song aus dem Film ergänzt, der zur Atmosphäre beiträgt. Für diejenigen, die Damian Hardungs herausragende Performance in Maxton Hall bereits schätzen, ist dies eine Empfehlung wert. Ein Blick in die Mediathek kostet keinerlei Geld und stellt eine sichere Investition in die Freizeitgestaltung dar. Die Inhalte sind jederzeit ohne zusätzliche Barrieren abrufbar.