Lowballing-Angebote erlauben es Investoren, die Kontrollschwelle von 30% der Stimmrechte mit wenig attraktiven Offerten zu überspringen, so dass künftige Aufstockungen der Beteiligung keine neue Angebotspflicht auslösen. Die geplante WpÜG-Reform stärkt den Schutz davor, lässt aber zentrale Lücken offen.

Lowballing-Angebote erlauben es Investoren, die Kontrollschwelle von 30% der Stimmrechte mit wenig attraktiven Offerten zu überspringen, so dass künftige Aufstockungen der Beteiligung keine neue Angebotspflicht auslösen.

Die geplante WpÜG-Reform stärkt den Schutz davor, lässt aber zentrale Lücken offen. Von Peter O. Mülbert und Alexander Sajnovits *) Die Übernahmeangebote der Unicredit für die Commerzbank und der Frasers Group für Hugo Boss haben in diesem Jahr die Debatte um Schutzlücken des deutschen Übernahmerechts neu entfacht. In Rede stehen sogenannten Lowballing-Angebote, die bereits vor über 15 Jahren im Gefolge der Fälle ACS/Hochtief und Porsche/VW die Unzulänglichkeiten des europäischen und deutschen Übernahmerechts offenlegten.

Advertisement

Advertisement

Das Bundesfinanzministerium hat nunmehr einen Referentenentwurf vorgelegt, das explizit darauf abzielt, den Minderheitsschutz bei Übernahmeangeboten zu stärken und marktgerechte Übernahmeangebote zu erzwingen. Wer die formale Kontrollschwelle von 30% der Stimmrechte an einer börsennotierten Gesellschaft in Deutschland erlangt oder erlangen will, muss nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz , das seinerseits auf der Europäischen Übernahmerichtlinie beruht, ein bestimmten Mindestpreisregeln unterliegendes Angebot zum Erwerb aller Aktien dieser Zielgesellschaft an alle ihre Aktionäre abgeben .