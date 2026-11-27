Für den Löwen stehen im Dezember 2026 wichtige Gespräche an. Das Monatshoroskop verrät, warum klare Worte und kurze Wege jetzt besonders wertvoll sind.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Umständliche Diskussionen kosten den Löwen im Dezember 2026 unnötig Zeit und Energie. Mit den richtigen Gesprächspartnern und einer klaren Haltung lassen sich Hindernisse leichter aus dem Weg räumen.

Es gibt geschäftliche Probleme. Um diese Hürden zu nehmen, wäre es nicht verkehrt, auf alle Umwege zu verzichten. Analysieren Sie genau, welche Leute befähigt und willens sind, die Probleme ebenfalls zu erkennen und zu einer Lösung beizutragen. Gespräche unter vier Augen bringen jetzt mehr als jede große Konferenzrunde.

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Wenn dabei alle ihre Eitelkeiten zurückstellen, wird es ein grandioser Start ins neue Jahr. Der Löwe ist ein Feuerzeichen und wird von der Sonne regiert. Selbstbewusstsein, Großzügigkeit und Führungsstärke zählen zu seinen charakteristischen Eigenschaften. Im Dezember zeigt sich seine Stärke besonders darin, andere für gemeinsame Lösungen zu gewinnen.