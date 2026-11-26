Der November kann festgefahrene Gedanken lösen. Welche kleine Auszeit neue Energie und Ideen weckt.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe. Im November 2026 braucht der Löwe neue Anregungen. Statt vergangenen Urlaubstagen nachzutrauern, lohnt sich ein Blick auf kommende Möglichkeiten.

Schon ein kurzer Ausflug könnte frische Energie und überraschende Ideen bringen. Der wehmütige Blick auf die Fotos vom letzten Sommerurlaub bringt nichts. Ein Blick in aktuelle Urlaubskataloge dafür umso mehr. Selbst wenn für Sie in diesem Jahr nicht mehr so viele Ferientage übrig sein sollten: Für einen Kurztrip wäre es genau der richtige Zeitpunkt.

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Nicht nur wegen der Erholung. Ein Ortswechsel in eine Gegend mit kulturellen Besonderheiten wäre jetzt wie ein Booster für Ihre kreativen Fähigkeiten. Der Löwe gehört zu den Feuerzeichen und wird von der Sonne regiert. Lebensfreude, Großzügigkeit und kreative Energie prägen seine astrologischen Eigenschaften.