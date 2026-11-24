Ein Löwe wird in der Nähe des RAMS Park in Istanbul gejagt. Der Großeinsatz mit 70 Kräften läuft vor dem Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und Aston Villa.

In Istanbul hat eine ungewöhnliche Jagd die Stadt in Atem gehalten, kurz bevor sich die Fußballvereine Galatasaray Istanbul und Aston Villa im Rahmen der Champions League gegenüberstehen. Augenzeugen meldeten die Sicht eines Löwen im Stadtbezirk Sariyer, einem Ortsteil, der etwa zehn Kilometer vom Stadion des türkischen Traditionsvereins, dem RAMS Park, entfernt liegt. Diese Nachricht sorgte für Aufregung in der Metropole am Bosporus, da sie die Grenze zwischen urbanem Leben und wilder Natur an einem der wichtigsten Sporttage der Stadt verwischen ließ.

Großeinsatz zur Suche nach der Raubkatze

Seit dem Montag morgens sind rund 70 Einsatzkräfte im Stadtteil Sariyer im Einsatz, um dem Tier auf die Spur zu kommen. Die Behörde wurde nach ersten Berichten von einem Anwohner alarmiert, der das seltene Säugetier in der näheren Umgebung seiner Wohnung entdeckte. Um die Suche effizient durchzuführen, setzen die Behörden nicht nur auf traditionelle Methoden, sondern greifen auch auf moderne Technologie zurück. Sieben Drohnen patrouillieren über dem betroffenen Waldgebiet und überwachen die Zugänge, um zu verhindern, dass die Raubkatze in unübersichtliche Gebiete entkommen kann.

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Zu dem großen Aufgehor gehören neben Polizeikräften auch speziell geschulte Wildtierexperten. Das klare Ziel der Behörden ist es, die Raubkatze lebend einzufangen, statt sie zu töten oder sie einfach in ein anderes Gebiet zu treiben. Die Experten hoffen, dass die Kombination aus menschlicher Jagd und technischer Überwachung schnell zum Erfolg führt. Bisher ist jedoch völlig unklar, woher der Löwe stammt, welchem Züchter oder Besitzer er gehört und auf welchem Weg er in die Freiheit gelangt sein könnte. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Flucht aus einem Zoo oder einer privaten Haltung, was die Herkunft weiter spekulativ macht.

Ironie der Geschichte vor dem Derby

Dass ausgerechnet in den Tagen eines großen europäischen Clubwettkampfs ein Löwe durch die Straßen Istanbuls streift, birgt eine bemerkenswerte ironische Komponente. Der türkische Verein Galatasaray Istanbul trägt den Beinamen "Die Löwen" und hat dieses Symbol fest in seinem Wappen verankert. Auch die englische Delegation, Aston Villa, hat eine Raubkatze als Maskottchen und Symbolelement in ihrer Vereinsidentität. Diese Parallele wurde in den Medien und unter den Beteiligten als kurioses Detail hervorgehoben, das die sportliche Spannung noch zusätzlich in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

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Auch innerhalb der Kader beider Teams wurde das Ereignis thematisiert. Der türkische Abwehrspieler von Galatasaray, Abdülkerim Bardakci, nahm die ungewöhnliche Lage mit Humor auf. Als Reaktion auf die Meldungen erklärte er in Interviews, dass der einzige Löwe, den er zu Hause in seinen vier Wänden halte, sein eigener Sohn sei. Diese lockere Art, mit der panikartigen Stimmung umzugehen, zeigte, dass die Spieler die Situation nicht als reale Gefahr, sondern als curiosum betrachteten, das den Alltag vor dem wichtigen Spiel unterbrach.

Auswirkungen auf das Spiel und Trainings

Ob das angesetzte Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa aufgrund der Jagd nach dem Löwen verlegt oder abgesagt wird, ist aktuell nicht kommuniziert worden. Der offizielle Anpfiff ist für den Dienstag um 18:45 Uhr angesetzt. Die organisatorische Planung der UEFA und der lokalen Veranstalter scheint weiterhin auf dem Plan zu stehen, wobei die Sicherheitsbehörden alle Maßnahmen ergreifen, um eine Gefährdung der Fans und Spieler auszuschließen. Bisher gibt es keine Berichte über Schließungen von Verkehrswegen oder Evakuierungen in unmittelbarer Stadtnähe zum RAMS Park.

Interessant ist zudem, dass Aston Villa sein Abschlusstraining vor dem entscheidenden Duell nicht in Istanbul, sondern in der Heimat absolvierte. Für den englischen Verein ist diese Praxis nicht unüblich, doch der Zustand des Rasens in der Türkei spielte hier ebenfalls eine Rolle. Die Entscheidung, auf das lokale Training zu verzichten, diente der Schonung der Spieler und der Sicherung der bestmöglichen Kondition. Die Kombination aus diesem strategischen Vorteil und der wilden Jagd in Istanbul macht dieses Champions-League-Duell zu einem Ereignis, das weit über den reinen Fußball hinausgeht und in die Geschichte der Liga eingehen wird.