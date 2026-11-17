Basketball Löwen Braunschweig erleiden eine klare 79:111-Niederlage bei den NINERS Chemnitz, rutschen auf den 16. Tabellenplatz und kämpfen mit Mentalitätsproblemen unter Trainer Ramón Díaz.

Die Basketball Löwen Braunschweig befinden sich in einer tiefen sportlichen und psychologischen Krise. Am Samstag, dem 21. November 2020, erlitt das Team von Trainer Ramón Díaz bei den NINERS Chemnitz mit einem 79:111 eine deutliche Pleite. Dieses Spiel endete mit einer Führung von 20 Punkten für die Gastgeber, was den direkten Absturz der Löwen auf den 16. Tabellenplatz der Basketball Bundesliga ( BBL) zur Folge hatte.

Aktuelle Tabellenlage und historische Krise

Diese Niederlage markiert die sechste Saisonniederlage für die Braunschweiger in der höchsten deutschen Spielklasse. Der sportliche Abstieg auf den letzten Platz ist für den Verein umso schmerzlicher, als die Löwen erst im Sommer knapp dem Zweitligistenstatus entgingen. Nur durch den Erhalt einer Wildcard der Liga blieben die Löwen erstklassig. Der Hauptgesellschafter und Weltmeister-Kapitän hat bereits knapp zwei Millionen Euro in den Klub investiert, doch die aktuelle Formkurve zeigt steil nach unten. Das Herzensprojekt des Superstars droht nun in ein weiteres Jahr der Unsicherheit und des Zitterns zu rutschen.

Also read Felicitas Kemme in den Aufsichtsrat von Eintracht Braunschweig gewählt

Spielverlauf und taktische Defizite

Der Verlauf des Spiels bei den NINERS Chemnitz verdeutlichte die existenzielle Notlage der Gäste. Nach einem kurzzeitigen 7:0-Lauf der Löwen brachen alle Dämme sofort zusammen. Die NINERS, bis dato das schwächste Dreierteam der Liga, zeigten eine überragende Leistung und trafen fast 57 Prozent ihrer Würfe von jenseits der Dreipunktelinie. Bereits nach 15 Minuten führte das Team aus Sachsen mit 29:49 Punkten, also mit 20 Punkten Vorsprung. Die Löwen konnten ihre Schwäche nicht kompensieren, trotz starker 28 Offensiv-Rebounds und einer klaren Dominanz in den Zweikämpfen unter dem Korb.

Fehlende Schlüsselspieler und Mentalkrieg

Ein entscheidender Faktor für das Desaster war das Fehlen von Topscorer Devin Askew, der erneut mit einer Gehirnerschütterung pausieren musste. Dies führte zu einem glatten Fehlstart mit 4:13 Punkten für die Gäste. Das Kommen von Eddy Edigin Jr. sollte eigentlich als Mutmacher fungieren und die Stimmung im Team heben, doch dies gelang nicht. Trainer Ramón Díaz übte nach dem Spiel scharfe Kritik an der mentalen Einstellung seiner Spieler. Er betonte, dass viel über Physis gesprochen worden war, diese aber im Spielverlauf nicht sichtbar war. Díaz forderte eine fundamentale Änderung der Mentalität, um die defizitäre Spielweise zu korrigieren und die taktischen Disziplinen wiederherzustellen.

Advertisement

Statistische Einordnung und Wurfquote

Die statistischen Daten des Spiels belegen die Überlegenheit der NINERS Chemnitz auf allen Ebenen. Während die Braunschweiger eine schwache Wurfquote von nur 34 Prozent verbuchten, konnten sie keine nennenswerte Aufholjagd starten. Die Kombination aus fehlender Effizienz im Angriff und der perfekten defensive Ausführung der Chemnitzer führte zu einer 32-Punkte-Differenz. Diese Zahl verdeutlicht, dass es sich nicht um ein enges Spiel handelte, das durch Zufall entschieden wurde, sondern um eine klare sportliche Überlegenheit der Heimmannschaft, die die strukturellen Probleme der Löwen offenbarte.

Kalendarischer Ausblick und nächste Hürde

Der Verein hat aktuell wenig Zeit, um sich mit der Niederlage und dem Tabellenabstieg zu beschäftigen. Der Spielplan fordert von den Löwen sofortige Reaktion und Leistungssteigerung. Am kommenden Samstag, dem 21. November, wartet um 18:30 Uhr ein weiterer Härtetest im Abstiegskampf gegen den BC Bamberg. Dieses Spiel wird als entscheidend für die moralische Aufrechterhaltung der Teamstruktur angesehen. Die Führung um Ramón Díaz steht vor der Aufgabe, die Spieler von der aktuellen Talfahrt abzuhalten und eine Wendemarke zu setzen, bevor die Saison weiter an Boden gewinnt.