Löwen Braunschweig kaufen sich zurück in die BBL mit Hilfe von Dennis Schröder

Löwen Braunschweig haben sich entschlossen, sich durch die Hintertür für 800.000 Euro zurück in die Basketball Bundesliga (BBL) zu kaufen. Um das Geld aufzutreiben, haben sie die Fans zu einer Spendenaktion aufgerufen. Wer mindestens 100 Euro für den "Wildcard Club 26" zahlt, bekommt ein T-Shirt und wird auf einer Wand verewigt. Die Aktion wurde unter den Fans sogleich heiß diskutiert. Die Löwen sahen sich sogar genötigt, eine Klarstellung zu veröffentlichen, um die Diskussionen zu beenden.

Löwen Braunschweig aus der Easycredit BBL abgestiegen. Weil Aufsteiger Kirchheim jedoch keine Lizenz für die erste Liga beantragt hat, kann sich der Tabellen-Siebzehnte durch die Hintertür für 800.000 Euro zurück in die BBL kaufen.

Um das Geld aufzutreiben, hat der Klub von NBA-Star Dennis Schröder (32/Cleveland Cavaliers) sogar die Fans zu einer Spendenaktion aufgerufen! Wer mindestens 100 Euro für den "Wildcard Club 26" zahlt, bekommt ein T-Shirt und wird auf einer Wand verewigt. Die ungewöhnliche Maßnahme wurde unter den Fans sogleich heiß diskutiert. Die Löwen sahen sich darum sogar genötigt, eine Klarstellung zu veröffentlichen!

Darin heißt es: "Der Wildcard Club 26 soll niemanden dazu verpflichten, für unsere Fehler zu bezahlen. Und der Wildcard Club 26 dient auch nicht zur Hauptfinanzierung der Wildcard. Er ist als eine Ergänzung zum bereits erheblichen Beitrag der Partner und Gesellschafter zu verstehen.

" BBL: Kampf um die Wildcard: So viel Geld hat Dennis Schröder schon in die Löwen Braunschweig gesteckt Schröder (verdiente in der abgelaufenen Saison 14,1 Mio. Dollar) hält über seine Firma DS17 Management Holding GmbH seit 2022 laut Handelsregister 85 Prozent der Anteile der Löwen. Die verbleibenden 15 Prozent liegen bei der gemeinnützigen Oskar Kämmer Schule. Schröder betont: "Wir brauchen auf jeden Fall den Support unserer Sponsoren.

Aber natürlich bin ich bereit, meinen Beitrag zu leisten, und das weiß auch jeder. Ich habe bis dato über zwei Millionen Euro in die Basketball Löwen investiert, und ich werde auch jetzt alles Mögliche tun, damit wir den erforderlichen Betrag für die Wildcard aufbringen.

" Schröder betont außerdem: "Niemand in unserem Klub ist mit der vergangenen Saison zufrieden. Umso dankbarer bin ich unseren Partnern, dem Mitgesellschafter Oskar Kämmer Schule und den Fans, die uns alle seit vielen Jahren begleiten, auch in schwierigen Zeiten immer an unserer Seite stehen und nun ihren Beitrag dazu leisten, den Basketball-Standort Braunschweig erstklassig zu halten. Dieses Investment ist alles andere als selbstverständlich und zeigt einmal mehr unseren starken Zusammenhalt.

" Dabei fällt die erste Zwischenbilanz der Geld-Sammel-Aktion positiv aus. "Die bisherige Resonanz zeigt, wie groß die Verbundenheit mit den Basketball Löwen und dem Standort Braunschweig ist. Dafür sind wir außerordentlich dankbar.

" Diese Woche will Geschäftsführer Nils Mittmann den Finanzierungsplan bei der BBL einreichen. Bislang hatte er stets betont, dass der Kauf der Wildcard keinen Einfluss auf den Etat der nächsten Saison haben werde. Doch ganz so einfach ist die Sache offenbar nicht. In der Pressemitteilung heißt es nun: "Um die Zukunftsfähigkeit des Klubs und einen konkurrenzfähigen Etat für die kommende Saison sicherzustellen, werden die Basketball Löwen daher begleitende Sparmaßnahmen ergreifen müssen.

Ziel ist es, die notwendige Investition in die Wildcard mit wirtschaftlicher Vernunft zu verbinden und die Voraussetzungen für eine nachhaltige sportliche Entwicklung zu schaffen.





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