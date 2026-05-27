Löwen-Chaos: 1860 steckt in der Krise, Investor Hasan Ismaik zieht sich zurück

Der Fußballverein 1860 befindet sich in einer prekären finanziellen Lage, nachdem der Investor Hasan Ismaik ein Darlehen gekündigt hat. Der Verein muss die Drittliga-Lizenz bis zum 3. Juni beim DFB nachweisen. Der Geschäftsführer Manfred Paula hat die Kündigung als unwirksam zurückgewiesen.

Löwen-Kapitän Jesper Verlaat wird nach vier Jahren den Verein 1860 verlassen. Der Verein befindet sich in einer prekären finanziellen Lage, da rund 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz fehlen.

Der Investor Hasan Ismaik hat ein Darlehen gekündigt, nachdem die Geschäftsführung von Verstößen gegen die Berichterstattungspflicht unterstellt wurde. Die Firma von Ismaik sucht nun nach einer Ersatzfinanzierung, die die Lizenz für die finanzieren soll. Der Verein muss die Lizenz bis zum 3. Juni beim DFB nachweisen.

Der Geschäftsführer Manfred Paula hat die Kündigung als unwirksam zurückgewiesen und erklärt, dass der Verein in die Notgeschäftsführung gewechselt ist und keine Zahlungen mehr leisten kann. Der Verein hat sechs Wochen Zeit, um die Insolvenz zu melden, wenn die Überschuldung nicht behoben wird





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