Löwen in Not: Keine Lizenz, keine Dauerkarten-Frage, drohende Insolvenz

Die Löwen benötigen mindestens eine Million Euro, um zahlungsfähig zu bleiben, und der Hauptsponsor hat das Sponsoring beendet. Die Geschäftsführung der Löwen agiert bereits vorsorglich als ‚Not-Geschäftsführung‘, und die Firma droht möglicherweise eine Insolvenz. Solange der Fortbestand der Firma nicht geklärt ist, wird es auch für die treuen Fans keine Antwort auf die Dauerkarten-Frage geben.

Es fehlt weiterhin Geld, um die KGaA zahlungsfähig zu halten, trotz reduzierter Kosten im Amateurbereich. Mindestens eine Million Euro wird nötig sein. Ob das Geld von Investor Hasan Ismaik kommt, der für die Drittligalizenz benötigten 2,7 Millionen Euro nicht geflossen sind, erinnert an 2017.

Damals konnte man zwischen den Gesellschaftern keine Einigung finden. Nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Liga ging es am Ende runter in die Regionalliga. Hauptsponsor ‚Die Bayerische‘ stellte das benötigte Geld zur Verfügung.

Jetzt fehlt der Partner, und das benötigte Geld für die Regionalliga-Saison ansteigt. Die Geschäftsführung der Löwen agiert bereits vorsorglich als ‚Not-Geschäftsführung‘, und die Firma droht möglicherweise eine Insolvenz. Solange der Fortbestand der Firma nicht geklärt ist, wird es auch für die treuen Fans keine Antwort auf die Dauerkarten-Frage geben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Löwen Kgaa Regionalliga Investor Hasan Ismaik Hauptsponsor ‚Die Bayerische‘ Sportlicher Abstieg Regionalliga-Saison Fortbestandesprüfung Insolvenz Dauerkarten-Frage Fortbestandsprüfung Hauptsponsor Sportlicher Abstieg Regionalliga-Saison Fortbestandesprüfung Insolvenz Dauerkarten-Frage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Landwirtschaft in Krise: Insolvenz eines namhaften HerstellersEin namhafter Hersteller in der deutschen Landwirtschaft ist insolvent gegangen. Der Betrieb ist spezialisiert auf das präzise Verteilen von Flüssigkeiten und gehört zu den führenden Herstellern am Markt. Trotzdem geriet der 1979 gegründete Pionier in finanzielle Schwierigkeiten.

Read more »

FC Köln: Fans reagieren positiv auf Neuregelung der Dauerkarten-VergabeDer 1. FC Köln reagierte auf die Kritik von Fans, die ihre Dauerkarten gekündigt hatten, nachdem der Verein bekannt gegeben hatte, dass die Dauerkarten künftig nur noch an Mitglieder vergeben werden.

Read more »

Nextmove tritt Insolvenz in Eigenverwaltung anDie Elektroauto-Vermietung Nextmove mit Sitz im thüringischen Arnstadt ist zahlungsunfähig. Das zuständige Amtsgericht Erfurt hat deshalb am 1. Juni ein

Read more »

1860 München stürzt ab!: Keine Drittliga-Lizenz: „Löwen“ müssen zwangsabsteigenDer Super-GAU ist perfekt! Aufgrund ausstehender Zahlungen, die nicht rechtzeitig beglichen wurden, muss 1860 München in die Regionalliga zwangsabsteigen.

Read more »