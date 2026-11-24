Eine vermeintliche Löwin in Sariyer sorgte vor dem UEFA-Achtelfinale in Istanbul für Unsicherheit. Behörden dementieren, doch Galatasaray nutzt die Story humorvoll.

Das Fußballspiel zwischen Galatasaray und Aston Villa im RAMS Park in Istanbul rückte am Dienstag in den Fokus der internationalen Berichterstattung. Doch die eigentliche Nachricht vor dem UEFA -Achtelfinale kam nicht vom Rasen, sondern aus den Straßen der Stadtgemeinde Sariyer. Dort wurde am Montagabend eine Löwin gesichtet, was sofort für mediales Chaos und Diskussionen um die Sicherheit der Fans sorgte.

Sichtung löst Sicherheitsdebatten aus

Die Gerüchteküche wurde durch Videoaufnahmen von Bewohnern weiter angefeuert, die das Raubtier zeigen sollen. Der Stadtbezirk Sariyer liegt rund zehn Kilometer vom RAMS Park entfernt, wo das Spiel stattfinden sollte. Diese räumliche Distanz reichte jedoch nicht aus, um die Sorge bei der englischen Zeitung "Daily Mail" zu zerstreuen. Die britische Publikation griff das Thema auf und kontaktierte direkt die UEFA, um den Sicherheitsstatus der Zuschauer zu hinterfragen.

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Die UEFA zog schnell Schlussfolgerungen und schloss eine Gefahr für die Besucher des Stadions mittlerweile eindeutig aus. Dennoch bleiben die Behörden in Istanbul skeptisch und haben die Lage ernst genommen. Obwohl offiziell gemeldet wird, dass keine Spur von einem entlaufenen Löwen gefunden wurde, wird die Suche intensiv fortgesetzt, um jede mögliche Bedrohung auszuschließen.

Einsatzkräfte suchen nach dem Tier

Seit Montag sind rund 70 Einsatzkräfte auf den Straßen von Istanbul im Einsatz, um die Sichtung zu klären. Zu den Suchmannschaften gehören spezialisierte Polizisten sowie Wildtierexperten, die das Gebiet systematisch absuchen. Die moderne Überwachungstechnologie spielt dabei eine zentrale Rolle: Sieben Drohnen patrouillieren über dem betroffenen Areal und helfen dabei, verdächtige Bewegungsmuster aus der Luft zu erkennen.

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Trotz dieser umfassenden Maßnahmen und der Überwachung aller Zugänge zum betroffenen Gebiet konnte das Tier - unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um einen Löwen handelte - bis zum Spielbeginn nicht gefunden werden. Die Unsicherheit in der Bevölkerung hält an, auch weil die offiziellen Stellen widersprüchliche Informationen liefern. Während die Medien von einer Sichtung berichten, verneinen die Behörden den Ausbruch.

Galas-Kapitän dementiert Besitzer-These

Die Geschichte erreichte eine besondere Dramatik, als Fans in den sozialen Netzwerken behaupteten, Galatasaray-Kapitän Abdülkerim Bardakci nehme an der Suche teil. Diese Spekulationen führten zur Annahme, das Tier könnte in seinem Besitz sein. Vor dem wichtigen Duell gegen Aston Villa fühlte sich der Innenverteidiger gezwungen, öffentlich Stellung zu beziehen und Missverständnisse auszuräumen.

Abdülkerim Bardakci erklärte klar: "Ich möchte etwas dazu sagen, weil gerade das ganze Land in Aufruhr ist. Ich habe einen einzigen Löwen, den ich zu Hause großziehe, und das ist mein Sohn." Mit diesem humorvollen, aber eindeutigen Statement entkräftete er die Gerüchte über private Tierhaltung. Die Aussage unterstrich gleichzeitig die emotionale Verbindung des Spielers zu seiner Familie und der Vereinsfarbe.

Galatasaray nutzt Trubel für Werbung

Der Zeitpunkt der Sichtung vor dem Spiel gegen Aston Villa wirkt auf den ersten Blick kurios, da beide Vereine stark mit Löwen assoziiert werden. Galatasaray-Spieler tragen den Spitznamen "Die Löwen" (Cimbom), während das Logo von Aston Villa eine große Raubkatze prangt. Diese symbolische Überlappung bot der Vereinsführung die Gelegenheit, die angespannte Stimmung in eine marketingwirksame Aktion umzuwandeln.

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Galatasaray reagierte auf den Wahnsinn mit Humor und postete ein Video als Heißmacher für die Partie. Die Aufschrift lautete: "Ein neuer Löwe kommt in die Stadt". Auf diese Weise verwandelte der Klub die Verwirrung um die Sichtung in Istanbul in ein fesselndes Narrativ, das die Vorfreude auf das Duell mit den Villans nochmals steigerte, ohne die Sicherheitsbedenken der Behörden zu ignorieren.