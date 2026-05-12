Löwenzahn: Ein Unkraut mit vielen Vorteilen

Löwenzahn ist ein blanke Horror für viele Hobbygärtner, aber wer ihn kennt, kann ihn bändigen und sogar genießen. Die Ausbreitung stoppen kann man, indem man die Blüten abnimmt, solange sie noch keine Pusteblumen sind. Eine weitere Methode ist das Ausstechen, bei dem die komplette Wurzel rausgenommen werden muss. Ist die Wiese aber komplett übersät mit Löwenzahn, bleibt oft nur die Radikalkur. Dann müssen 30 bis 50 Zentimeter der Wiese abgetragen oder die Fläche komplett umgegraben werden. Der Löwenzahn mag stickstoffreiche Boden und sollte beim Düngen nicht übermäßig mit Stickstoff versorgt werden. Der Löwenzahn ist für Bienen ein Festmahl und liefert reichlich Pollen und Nektar. Auch Menschen können vom Löwenzahn profitieren, indem man die jungen, frischen Blätter oder die Blüten verwendet. Besonders beliebt ist Löwenzahn-Honig, das man erhält, indem man 1 L Löwenzahnblüten über Nacht in 1 L Wasser ziehen lässt. Anschließend aufkochen, abkühlen lassen und abseihen. Anschließend nochmals mit 1 kg Zucker aufkochen und so lange köcheln lassen, bis die Konsistenz honigartig ist. Auch als Pesto schmeckt Löwenzahn. Dafür röstet man 100 g Sonnenblumen- oder Pinienkerne an. Hinzu kommen 100 g junge Löwenzahnblätter, 80 ml Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 50 g Parmesan sowie Salz und Pfeffer. Alle Zutaten in den Mixer geben.

Löwenzahn breitet sich schnell aus und wurzelt tief im Boden, aber wer ihn kennt, kann ihn bändigen und sogar genießen. Die Ausbreitung stoppen kann man, indem man die Blüten abnimmt, solange sie noch keine Pusteblumen sind.

Eine weitere Methode ist das Ausstechen, bei dem die komplette Wurzel rausgenommen werden muss. Ist die Wiese aber komplett übersät mit Löwenzahn, bleibt oft nur die Radikalkur. Dann müssen 30 bis 50 Zentimeter der Wiese abgetragen oder die Fläche komplett umgegraben werden. Der Löwenzahn mag stickstoffreiche Boden und sollte beim Düngen nicht übermäßig mit Stickstoff versorgt werden.

Der Löwenzahn ist für Bienen ein Festmahl und liefert reichlich Pollen und Nektar. Auch Menschen können vom Löwenzahn profitieren, indem man die jungen, frischen Blätter oder die Blüten verwendet. Besonders beliebt ist Löwenzahn-Honig, das man erhält, indem man 1 L Löwenzahnblüten über Nacht in 1 L Wasser ziehen lässt. Anschließend aufkochen, abkühlen lassen und abseihen.

Anschließend nochmals mit 1 kg Zucker aufkochen und so lange köcheln lassen, bis die Konsistenz honigartig ist. Auch als Pesto schmeckt Löwenzahn. Dafür röstet man 100 g Sonnenblumen- oder Pinienkerne an. Hinzu kommen 100 g junge Löwenzahnblätter, 80 ml Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 50 g Parmesan sowie Salz und Pfeffer. Alle Zutaten in den Mixer geben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Löwenzahn Unkraut Bändigen Gönnen Ausbreitung Stoppen Blüten Abnehmen Ausstechen Radikalkur Stickstoffreiche Boden Bienen Honig Pesto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Königin Mathilde besucht den „Elon Musk der Türkei“, einen der mächtigsten Drohnenbauer der WeltZwischen Politik und Fashion-Statements: Königin Mathilde von Belgien besucht in der Türkei einen Drohnenbauer, der weltweit für Aufsehen sorgt. Dabei sorgt sie für modische Highlights.

Read more »

'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht': Staffel drei kommt schon im Herbst'Der Herr der Ringe'-Fans können sich im November auf Nachschub freuen: Dann startet Staffel drei der Serie 'Die Ringe der Macht'.

Read more »

'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht': Staffel drei kommt bereits im HerbstGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »

„Der größte Preistreiber ist der Staat selbst” – Leser diskutieren Anstieg der InflationDeutschland erlebt wieder stärkere Inflation. Leser streiten: Sind Kriege, Politik, Steuern oder Klimamaßnahmen hauptverantwortlich?

Read more »