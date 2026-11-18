Preußen Münster: Linksverteidiger Luca Bolay kehrt nach massiven Verletzungen ins Training zurück. Sportdirektor Jan Uphues lobt seine Arbeit, während Neu-Thomas Wörle die Integration plant.

Der 24-jährige Linksverteidiger Luca Bolay steht bei Preußen Münster vor dem nächsten Abschnitt seiner Karriere. Nachdem der Abwehrspieler über zweieinhalb Jahre hinweg von einer Serie schmerzhafter Verletzungen geplagt wurde, hat er endlich wieder voll am Mannschaftstraining teilgenommen. Sein Vertrag bei dem Drittligisten, der bereits im vergangenen Winter vorzeitig bis zum Jahr 2028 verlängert wurde, basiert auf dem Vertrauen der Vereinsverantwortlichen in seine grundlegende Qualität. Doch diese Qualitäten konnte Bolay bislang nur äußerst selten auf dem Platz beweisen. Jetzt gibt es erste positive Signale für die Zukunft des Spielers.

Karriereverlauf bei Preußen Münster

Bolay wechselte im Sommer 2024 von Waldhof Mannheim an die Hammer Straße, begleitet von einem Marktwert von 400.000 Euro. Seine erste Saison unter Trainer Sascha Hildmann war von der Bank geprägt. Hildmann, der im Anschluss zur SpVgg Unterhaching wechselte, berücksichtigte Bolay in keinem Pflichtspiel, obwohl der Spieler durch exzellente Ausdauerwerte im Training auffiel. Als einziger Profispieler im Kader blieb ihm die Einsatzminute verwehrt, trotz nachweislicher Trainingsfleißes und hoher Laufdistanzen. Die Situation änderte sich schlagartig, als Alexander Ende das Traineramt übernahm. In der Hinrunde der 2. Bundesliga wurde der gebürtige Leonberger zum Stammspieler und verdrängte den dänischen Routinier Mikkel Kirkeskov. Bolay nahm in 13 von 17 Spielen am Spielgeschehen teil, bevor eine lange Leidensgeschichte begann.

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Detaillierte Übersicht der Verletzungsgeschichte

Seine Pechsträhne setzte im Januar mit hartnäckigen Fersenproblemen ein. Die Schmerzen waren so intensiv, dass Bolay über drei Monate hinweg keine festen Schuhe tragen konnte und vollständig außer Gefecht gesetzt war. Erst Mitte Mai, also mehr als drei Monate später, feierte er in den letzten beiden Spielen der Zweitliga-Saison sein Comeback. Das Heimspiel endete 1:1 gegen Darmstadt, das Auswärtsspiel in Elversberg ging mit 0:3 verloren. Dieses Comeback war jedoch von extrem kurzer Dauer. In der Sommer-Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit zog sich der laufstarke Abwehrspieler erneut einen Innenbandriss im Knie zu. Dieser Verletzung folgten direkt Adduktoren-Beschwerden, die dazu führten, dass Bolay bis heute in keinem einzigen Ligaspiel mehr auf dem Rasen stand. Rechnet man alle Krankheits- und Ausfallstage seit seiner Unterschrift zusammen, kommen 265 Tage und 35 verpasste Spiele zusammen.

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Positionierung und Konkurrenzsituation

Trotz der massiven Rückschläge hat Bolay den Glauben nicht verloren. Er kämpfte sich durch verschiedene Reha-Maßnahmen und arbeitet sich schrittweise wieder an die Mannschaft heran. Sportdirektor Jan Uphues hat die Bemühungen seines Schützlings genau beobachtet und lobt öffentlich: "Luca arbeitet wirklich vorbildlich und kann so bald zu einer echten Alternative werden." Mehr kann Uphues jedoch aus fachlichen Gründen noch nicht versprechen. Bolay muss sich erst noch in das Taktiksystem des neuen Trainers Thomas Wörle einfinden. Auf seiner Position trifft er zudem auf einen starken Konkurrenten. Der 1,90 Meter große Niklas Varelmann gilt als das positive Überraschungsmoment im sonst kriselnden Kader von Preußen Münster. Varelmann hat einen Marktwert von 200.000 Euro und zeigt derzeit herausragende Leistungen. Für Bolay ist es daher essenziell, im Training weiter Druck zu machen, um auf seine Chance zu warten, sobald sich diese bietet.

Zusätzliche Informationen und Medienangebote

Neben der sportlichen Entwicklung von Bolay gibt es weitere interessante Inhalte für die Fans des Vereins. Montell Ndikom, aktuell der Top-Torjäger bei Preußen Münster, ist als Gast in der neuen Folge des Insider-Podcasts "Preußen Privat" zu hören. Der 21-jährige Neuzugang gibt Einblicke in sein Leben außerhalb des Fußballs und teilt seine Ansichten mit dem Publikum. Die Folge ist kostenlos unter www.preussenprivat.de sowie auf Plattformen wie Spotify verfügbar. Für Anhänger, die am Samstag eine lange Anfahrt zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion vor sich haben, bietet der Podcast eine Unterhaltungsmöglichkeit, um die Zeit zu verkürzen. Die Aufzeichnung entstand in der Bode-Stadionloge und verspricht interessante Details über den jungen Profi.