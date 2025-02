Luca De Meo: Renault-Chef setzt auf Erbe und Innovation

Renault-Chef Luca De Meo sieht das Erbe der Marke als wichtige Grundlage für die Zukunft. Gleichzeitig treibt er Innovationen im Bereich Software und Hardware voran. Der Erfolg der neuen E-Modelle R4 und R5 ist für ihn ein entscheidender Schritt in Richtung elektrifizierter Zukunft.

Renault -Chef Luca De Meo hat mit dem R4 und R5 zwei nagelneue E-Autos eingeführt. Doch die Klima-Politik in Brüssel und das reale Kaufverhalten der Menschen klaffen weit auseinander. De Meo kritisiert zudem diverse EU-Vorschriten, die Autos immer teurer machen. Luca De Meo steht seit 2020 an der Spitze des Renault -Konzerns. Er hat den Comeback-Plan „Renaulution“ gekonnt gemeistert und den französischen Hersteller in ein gesundes Unternehmen verwandelt.

Mit Blick auf 2025 sind die Herausforderungen groß, aber auch seine Erwartungen. FOCUS online: Retro-Design ist eine Idee, die 90 Prozent der Designer, die ich in meiner Laufbahn kennengelernt habe, einen Schauer über den Rücken jagt, aber der Markterfolg von Fahrzeugen wie dem Fiat 500 beweist, dass es die Kunden erobert hat. Es scheint sogar, dass Citroen einige Skizzen rund um den 2 cv anfertigt... wird die Reinkarnation des R17 zum Leben erweckt werden? Ich will das Erbe der Marken nutzen und die Wurzeln auf moderne Weise neu interpretieren. Aber wir müssen auch bedenken, dass ich parallel dazu Fahrzeuge auf den Markt gebracht habe, die völlig modern aussehen und einen völlig anderen Ansatz verfolgen. Ich habe den Fiat 500 in meiner Historie - aber sehen Sie sich den neuen Scenic, den Rafale an oder die Cupra-Fahrzeuge. Wenn es etwas gibt, das man für Geld nicht kaufen kann, dann ist es das Erbe und darauf sollten Automarken aufbauen. Wenn Sie Cartier oder Hermes sind, sollten Sie Ihre zeitlosen Werte pflegen, denn sie ermöglichen Ihnen eine einzigartige Verbindung zu Ihrem Publikum, wie es keine andere Marke kann. Das ist es, was ich versucht habe: Renault mit den positiven Erinnerungen der Kunden zu verbinden und gleichzeitig Innovationen in Bezug auf Software und Hardware voranzutreiben. Mit dem R5 wollte ich die Marke mit den positiven Erinnerungen unserer Kunden verknüpfen, und das trägt dazu bei, den Markenwert zu steigern, aber dann gehen wir mit anderen Produkten, die allesamt innovativ sind, ganz neue Wege. Die Leute gehen in die Oper und hören sich Musikstücke an, die 200 Jahre alt sind, und sie lieben es. Wenn Sie andererseits unseren Renault-Designchef Gilles Vidal fragen, ob es einfacher ist, die Neuinterpretation des R5 oder R4 oder eine neue Generation von Autos des B-Segments zu entwerfen, wird er Ihnen sagen, dass Ersteres viel schwieriger und heikler ist, weil man es leicht vermasseln kann. Dieses Segment ist sehr begrenzt, und ich muss unsere Ressourcen mit Bedacht einsetzen. Ich ziehe es vor, das Geld in den R5 Turbo zu stecken, der etwas Kreatives ist und in nicht allzu ferner Zukunft auf den Markt kommen wird. Kreativität zu fördern ist gut, aber es ist schwierig, ein Projekt wie den R17 in ein profitables Projekt zu verwandeln, wenn man die Größe dieses Marktsegments bedenkt. Betrachtet man Ihre Verkäufe im Jahr 2024, so entfielen mehr als zwei Drittel der 2,26 Millionen registrierten Pkw auf die Marke Renault. Ist diese Dominanz etwas, das Sie in Zukunft abschwächen möchten, da Dacia weiter wächst und Alpine in eine neue Ära eintritt? Es gibt keine Vorgaben für den Anteil der einzelnen Marken an unserem Gesamtvolumen. Ich überlasse es den CEOs der einzelnen Marken, das Potenzial jeder Marke voll auszuschöpfen, wobei die Kundenzufriedenheit und der Gewinn im Vordergrund stehen und nicht das Volumen. Bislang hat das funktioniert: Renault war in seiner 125-jährigen Geschichte noch nie so erfolgreich und profitabel. Und das sieht man zum Beispiel bei Dacia, denen ich grünes Licht für den Einstieg in das C-Segment mit dem Bigster gegeben habe., denn sie sind so klar abgegrenzt, dass die Gefahr, sich selbst zu kannibalisieren, einfach nicht besteht. Anders als bei anderen Wettbewerbern, auch wenn man natürlich sagen kann, dass dies bei drei Marken leichter zu bewerkstelligen ist als bei 12 Marken. Wir haben den Sandero als Nummer Eins in Europa positioniert und den Clio als Nummer Zwei, und das sind Fahrzeuge derselben Größe. Ähnliches gilt für den Duster und den Captur, den Austral und den Bigster, usw. Ein großer Teil des Antriebsmixes hängt von der Gesetzgebung, von Anreizen usw. ab, aber ein Teil hat auch mit den strategischen Produktentscheidungen zu tun, die Sie mehrere Jahre zuvor treffen. Sind Sie auf dem richtigen Weg, um bis Ende 2025 einen Verkaufsanteil von 20 bis 22 Prozent an Elektrofahrzeugen zu erreichen? Als ich zu Renault kam, stellte ich sofort fest, dass wir die Kompetenz für Elektroantriebe mit einer wettbewerbsfähigen EV-Plattform (von Nissan) für den Megane und den Scenic hatten und dass einige Leute innerhalb des Unternehmens fast ein Jahrzehnt lang dafür gekämpft hatten, Hybridtechnologie für unsere Modellpalette zu entwickeln. Meine Entscheidung war, diese beiden Vektoren zu verfolgen, und ich beschloss, unsere Produktpalette um diese beiden Technologien herum aufzubauen und bis hinunter zum B-Segment und sogar zum A-Segment zu erweitern, wenn nächstes Jahr auf den Markt kommt.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Renault Luca De Meo R4 R5 Elektroautos Innovation Erbe Markenstrategie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polestar-Chef sieht in umstrittenem Tesla-Chef Elon Musk eine VerkaufschanceDer Chef des Elektroautobauers Polestar erhofft sich durch das umstrittene politische Engagement von Tesla-Chef Elon Musk einen Vorteil.

Weiterlesen »

CDU-Chef Günther und SPD-Chef Klingbeil bei Karneval: Humorvoll und politischDaniel Günther und Lars Klingbeil sorgten beim Karneval mit humorvollen politischen Reden für Unterhaltung. Günther lobte Klingbeil mit einer Karnevals-Laudatio, während Klingbeil sich mit Seitenhieben gegen Robert Habeck und Markus Söder lustig machte.

Weiterlesen »

Renault eröffnet Entwicklungszentrum in Shanghai und kooperiert mit chinesischen PartnernRenault eröffnet sein neues Advanced China Development Center (ACDC) in Shanghai, um von der chinesischen Elektroautokompetenz zu profitieren. Das Zentrum wird sich zunächst auf die Entwicklung des Twingo E-Tech fokussieren, dessen Launch für 2026 geplant ist. Renault-CEO Luca De Meo hebt die schnelle Entwicklung und kosteneffiziente Produktion der chinesischen Elektroautoindustrie hervor und sieht in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern eine wichtige Chance für europäische Automobilhersteller, ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Weiterlesen »

Renault setzt lieber auf Voll- statt Plug-in-HybrideWährend einige Marken verstärkt auf Plug-in-Hybride mit größeren reinen E-Reichweiten setzen, konzentriert sich Renault auf Vollhybride.

Weiterlesen »

Renault setzt auf VollhybridfahrzeugeRenault konzentriert sich in Zukunft auf Vollhybridfahrzeuge, wie das neue Topmodell Rafale. Der Konzern sieht in Vollhybriden den einfachsten Weg, um den Verbrauch zu senken und Kunden auf den Umstieg auf Elektroautos vorzubereiten. Plug-in-Hybride mit größeren Batterien und externen Ladeoptionen werden hingegen nicht weiterentwickelt.

Weiterlesen »

„Generationenbombe“: Steuerzahler-Chef sieht Schwäche in allen Wahlprogrammen„Das ist die Generationenbombe schlechthin“: Der Chef des Bundes der Steuerzahler sieht große Schwächen in den Wahlprogrammen der großen deutschen Parteien.

Weiterlesen »