Luca Marini zählt zur großen Abordnung jener MotoGP-Piloten, für die am 1. Dezember ein neuer Karriereabschnitt beginnt. Marini verlässt Honda und dockt bei KTM-Tech3 an. Die Gefühle sind gemischt.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Seit drei Jahren ist Luca Marini Teil des offiziellen Honda-MotoGP-Werksteams. Doch auch für den 29-Jährigen stehen die finalen Rennen in vertrauter Umgebung an. Hätte man Marini vor zwei Jahren und nach einer katastrophalen Debütsaison mit der RC213V nach einer Veränderung gefragt, die Antwort wäre eindeutiger ausgefallen als im November 2026. Denn im finalen Jahr seines Vertrags griffen endlich etliche Verbesserungen, die Rossis Halbbruder wieder in die vordere Hälfte des Felds brachten.

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Erstmals war Marini der mit Abstand beste Honda-Pilot. Entsprechend zieht Marini eine gemischte Bilanz nach seiner Zeit beim weltgrößten Hersteller: «Es war in jedem Fall eine positive Erfahrung, denn ich habe mich sowohl als Fahrer als auch als Person weiterentwickelt. Aber es ist auch ein sonderbares Gefühl, zu einem Zeitpunkt zu gehen, an dem auch viele Dinge viel besser geworden sind.