Luca Schuler: Hertha-Stürmer polarisiert mit Instagram-Post

Luca Schuler, Hertha BSCs Stürmer, hat mit einem neuen Instagram-Post sowohl Fans begeistert als auch enttäuscht. Viele Fans schätzen seinen unermüdlichen Kampfgeist, während andere bemängeln fehlende Kaltschnäuzigkeit und mangelnde Technik vor dem gegnerischen Tor.

Hertha-Stürmer Luca Schuler (27) polarisiert! Mit acht Saisontreffern ist er zweitbester Torschütze der Berliner hinter Kapitän Fabian Reese (zehn Treffer). Viele Fans schätzen zudem seinen unermüdlichen Kampfgeist .

Andere Fans bemängeln dagegen fehlende Kaltschnäuzigkeit und mangelnde Technik vor dem gegnerischen Tor. Mit seinem neuen Instagram-Post liefert er nun beiden Lagern eine Steilvorlage. Zu sehen sind neun Bilder zum Durchklicken, die meisten mit Schuler-Szenen im Hertha-Trikot. Dazu hat er den Song von Rapper 50 Cent „The Game – Hate It Or Love It...

“ (übersetzt: „Das Spiel – hasse es oder liebe es... “). Ein User schreibt zum Beispiel: „Ich finde, du hast eine tolle Saison gespielt und hoffentlich wird sie nächste Saison noch besser. Love it!

“ Ein anderer hingegen: „Hate it, wenn du wieder eine 100-prozentige verstolperst. “An dieser Stelle findest du Inhalte aus InstagramDabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO)-Angreifer ebenso veröffentlicht hat. Auf einem ist er im Berliner Olympiastadion Arm in Arm mit seinem Opa Peter Frisch zu sehen. Der pfälzischen Handball-Legende (1967 Deutscher Vize-Meister im Hallenhandball und 1975 Deutscher Meister im Feldhandball) hat er viel zu verdanken.

Sportlich und handwerklich fürtreibend hat er sein Enkelkind. Schuler schloss nach dem Realschulabschluss eine Lehre als Tischler ab. Auf einem weiteren Foto ist Luca mit seiner langjährigen Freundin Nele im Fahrstuhl zu sehen. Ein Bild mit Symbolcharakter.

Für Schuler ging es in der Karriere schon hoch (zwei Bundesligaspiele für Schalke, Drittligameister und Zweitligaaufstieg mit dem FC Magdeburg) und runter (zwei lange Verletzungen). Nele war dabei immer an seiner Seite. Aktuell machen beide Urlaub unter Palmen mit Pizza am Strand. Auch anstrengende Wanderungen durch Wälder und Gebirge stehen auf dem Programm. Love it or hate it..





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