Luca Toni kritisiert Nick Woltemade und empfiehlt Gianluca Scamacca als besseren Ersatz

Weltmeister Luca Toni ist von Nick Woltemade bei Juventus Turin nicht überzeugt. Er plädiert für Gianluca Scamacca von Atalanta und erklärt, warum die aktuelle Torgefahr fehlt.

Die deutliche Kritik von Weltmeister Luca Toni an Nick Woltemade ist die jüngste Episode in einer anhaltenden Debatte um die Tauglichkeit des deutschen Angreifers in der Serie A. Toni äußerte sich gegenüber der Zeitung Gazzetta dello Sport klar positionierend und lehnte eine Empfehlung für Woltemade als festen Stammspieler bei Juventus Turin ab. Der 27-jährige Scamacca von Atalanta Bergamo wird stattdessen als die bessere Alternative auf der Stürmerposition angesehen.

Luca Tonis Begründung gegen Woltemade

Als Antwort auf die direkte Frage, ob Woltemade ihn als Spieler überzeugt, antwortete Toni knapp mit den Worten Nicht wirklich. Seine fundamentale Begründung für diese Ablehnung liegt in der strategischen Ausrichtung des Vereins. Bei Juventus sollte man entweder einen etablierten Top-Torjäger verpflichten oder das Vertrauen einem italienischen Spieler schenken, so die Einschätzung des früheren Bayern-Stürmers.

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Toni hat einen konkreten Favoriten im Kopf, wenn es um die Lösung der Sturmproblematik geht. Er würde immer auf Gianluca Scamacca setzen, da er dessen offensive Leistungsfähigkeit höher einschätzt. Bei einem Vergleich der aktuellen Ergebnisbilanz glaube Toni nicht, dass Scamacca schlechtere Leistungen abliefert als der deutsche Nationalstürmer Woltemade in seiner aktuellen Rolle bei den Turiner.

Sportliche Daten und frühere Vorwürfe

Für Nick Woltemade stellt diese öffentliche Kritik von Luca Toni eine weitere Hürde in einer schwierigen Phase dar. Woltemade wurde im vergangenen Sommer von Newcastle United an Juventus Turin ausgeliehen und steht nun im Fokus der italienischen Medienlandschaft. Seine Leistungen in verschiedenen Wettbewerben zeigen dabei ein sehr unterschiedliches Bild, das die Skepsis gegenüber ihm nährt.

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In der Europa League präsentiert sich Woltemade hingegen von seiner guten Seite. In vier Einsätzen gelangen ihm dort drei Tore und zwei Vorlagen, was seine Fähigkeit zur Torbeteiligung in diesem spezifischen Wettbewerb unterstreicht. In der Serie A jedoch wartet er nach acht Spielen noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt, was die Kritik an seiner Effizienz in der höchsten italienischen Liga erklärt.

Bereits Ende September hatte Luca Toni gegenüber der Gazzetta dello Sport deutliche Zweifel an der aktuellen Form geäußert. Er gab damals zu verstehen, dass ihn Woltemade nicht begeistert, weil er vor dem Tor nicht gerade kaltschnäurig wirke. Diese Eigenschaft sollte eigentlich die wichtigste Qualität eines Mittelstürmers sein, um im entscheidenden Moment den Unterschied zu machen.

Qualitäten und fehlende Torgefahr

Toni räumte dabei ein, dass der deutsche Angreifer durchaus technische Qualitäten mitbringt. In den Aufgabenfeldern eines modernen, mitspielenden Stürmers ist er gut, weil er die entsprechenden technischen Fähigkeiten und das Spielverständnis besitzt. Dennoch wiegt die mangelnde finale Effektivität in der Bewertung deutlich schwerer als seine Rolle als Spielmacher.

Der Weltmeister von 2006 legt großen Wert auf die rein offensive Wirkung eines Stürmers. Ihm ist ein Typus lieber, der vielleicht den einen oder anderen Pass nicht an den Mann bringt, der aber im Strafraum dafür alles im Netz unterbringt, was ihm auf die Füße fällt. Diese Priorisierung der Torquote steht im direkten Kontrast zu Woltemades bisheriger Ausprägung seiner Spielweise.

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Auswirkungen auf die Nationalmannschaft

Die kritische Bewertung durch Experten wie Toni spiegelt sich auch in den Entscheidungen der Nationalmannschaft wider. Bei der deutschen Nationalmannschaft musste Woltemade jüngst einen Rückschlag hinnehmen, der seine Position weiter erschwert. Jürgen Klopp verzichtete bei den anstehenden Nations-League-Partien gegen Serbien und Holland auf den Stürmer.

Bundestrainer Klopp erklärte seine Entscheidung mit einer klaren Analyse der aktuellen Formlage. Er habe mit Nick gesprochen und festgestellt, dass dieser zwar bei Juventus eine gute Phase durchlaufe, aber es laufe nicht komplett rund. Die absolute Torgefahr fehle, und Form schlage alles andere, weshalb man sich für die Spieler entschieden habe, die gerade die besseren Leistungen abrufen.

Die Kernaussage von Jürgen Klopp unterstreicht somit die Notwendigkeit von Torgefahr für internationale Einsätze. Obwohl Woltemade auf einem guten Weg sei, reiche seine aktuelle Treffsicherheit nicht aus, um vor den etablierten Alternativen bevorzugt zu werden. Diese Entwicklung zeigt, wie schnell sich professionelle Einschätzungen ändern können, wenn die statistischen Kennzahlen nicht stimmen.